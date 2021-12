Bellaria Igea Marina: Feste in Flowermood e in sicurezza

Il periodo delle feste natalizie a Bellaria Igea Marina è all’insegna del “Christmas Flower Mood” : fino al 9 gennaio 2022 la cittadine romagnola è pervasa da una magica atmosfera natalizia che rallegra i centri pedonali con le installazioni luminose e tante attrazioni pensate per creare gioia e divertimento in una festa diffusa e nel pieno rispetto della prudenza imposta dai numeri ancora critici della pandemia. Ci sono i consueti presepi monumentali, di ghiaccio e di sabbia, i dipinti dentro ai tini de’ “L’arte del cuore” e l’attesissima Snow Globe, t ematizzata in stile marino: qui Babbo Natale arriva addirittura a bordo di un sommergibile. E per Capodanno , musica e divertimento in una festa “diffusa” e anti-assembramento.

Spiega il sindaco della cittadina Filippo Giorgetti, parlando degli eventi in preparazione per le giornate di festa: “Non ho timore nel ritenere che sia meglio stare all’aperto, in sicurezza e muniti di adeguati dispositivi, piuttosto che chiuderci a casa in 10 o 12 persone. Con questa convinzione, grazie alla collaborazione di Fondazione Verdeblu, stiamo definendo tutti i dettagli”.

Tornano quindi i grandi presepi: quello di ghiaccio, ad opera di Graziano Re detto “il re del ghiaccio”, è installato in Piazza Don Minzoni a Bellaria: alle sue spalle uno scenografico video- mapping illumina la chiesa del Sacro Cuore di Gesù; il presepe di sabbia, realizzato dagli artisti di Arenas Posibles, è collocato invece a Igea Marina in Piazza Alda Merini.

L’arte trova casa presso Piazzetta Fellini (fronte Biblioteca comunale, lungo il Viale dei Platani), dove si possono ammirare le opere degli artisti locali di Bellaria Igea Marina, con i dipinti dentro ai tini de’ “L’arte del cuore”: l’esposizione è liberamente visitabile.

Babbo Natale è invece atteso nella Snow Globe di Piazza Matteotti, tematizzata in stile marino, come pure il veicolo di trasporto del simpatico vecchio con il costume rosso, in arrivo con un sottomarino anziché una slitta volante, mentre, oltre alla sfera principale ne sono state posizionate altre più piccole, sempre a tema marino, lungo il viale pedonale P. Guidi. Per accedere allo Snow Globe è necessario avere il Green Pass. Per il divertimento dei più giovani, l’Isola dei Platani ospita anche una Sfera dedicata alla realtà virtuale per immergersi all’interno di emozionanti atmosfere invernali.

Gli spettacoli in programma sono numerosi, tanto che Piazza Don Minzoni è stata deputata a sede degli spettacoli. Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo, domenica 19 dicembre alle ore 16.00, gli idoli di youtube, Lasabri e Pika, i quali incontrano i loro fans in un talkshow e meet&greet; a seguire, il 26 dicembre alle ore 21.00 arriva Antonino, la star del talent show “Amici di Maria De Filippi”, che porta in piazza le più belle canzoni di Natale con “Christmas21 il tour”. Nei primi giorni dell’Anno Nuovo è il turno di due grandi artiste della musica italiana: Dolcenera, il 2 gennaio alle ore 16.00, la quale si esibisce con una rassegna dei suoi maggiori successi e nuovi brani sperimentali dal sound esotico e contaminazioni sudamericane; il 6 gennaio sempre alle ore 16.00 sul palco di Piazza Don Minzoni va in scena il “Live Show” con la presenza speciale di Cristina D’Avena, per cantare tutti insieme le sue colonne sonore più famose. Da non dimenticare il concerto natalizio di The Christmas Band in Piazza Don Minzoni, sabato 18 dicembre alle ore 16.00 e gli appuntamenti dedicati alle famiglie con il Teatro Lunatico, sempre in piazza Don Minzoni, sabato 1 gennaio con “Fire Soul” e domenica 9 gennaio “Krusty Clown Sciò”.

Un discorso speciale vale per la notte di San Silvestro: nell’ottica del distanziamento anti-Covid, ma anche della festa condivisa, il chilometro dell’isola pedonale bellariese si trasforma in un percorso in crescendo, dagli spettacoli per i bambini ai dj per i giovani fino alla musica amata dagli over. Piazza Matteotti ospita il Palco dedicato ai bambini, con spettacoli a partire dalle ore 20.30; percorrendo il viale in direzione stazione, all’incrocio con via Lamone, si incontra il secondo palco con una band dedicata alle sigle, in un mix tra cartoon e telefilm per coinvolgere grandi e piccini. Si continua poi, dalle 22.30 in poi con live e dj set distribuiti in sette distinte postazioni del centro di Bellaria. Il terzo palco, situato all’altezza di Via Mar Ligure, prevede una band di pop-rock perfettamente in sintonia con il pubblico dei bar e pub in zona. Nello spiazzo di via Dante, si trova il primo dei tre dehor a disposizione di chi cerca qualche comodità in più, mentre poco lontano c’è un altro punto spettacolo. Il fulcro della festa è in piazza Don Minzoni, con una band pronta ad animare e scaldare tutti, così come i dj di Radio M2O dal palco posizionato di fianco alla Biblioteca. Vicino alla stazione – piazzale Gramsci - c’è il palco dedicato ad una cover band con annesso dehor per dare l’opportunità di godere dello spettacolo con più confort.

Tutte le informazioni sul sito di Bellaria Igea Marina: www.bellariaigeamarina.org