Austria: con lo show "Hannibal" la neve dà spettacolo

Euroflora: 90 giardini in mostra a Genova

Tirolo: spazzaneve come elefanti per Hannibal

Hannibal

rappresentazione teatrale in chiave moderna

ghiacciaio del Rettenbach

coreografia forte ed emozionante

aerei, elicotteri, paracaduti e parapendii, motoslitte,

sciatori e ballerini,

fantasmagorici giochi di luci.

è un’imponentecon coreografie, musiche e danze che coinvolge un cast di oltre 300 tra attori, ballerini professionisti, figuranti e diversi atleti di fama internazionale, diretti dal regista salisburghese Hubert Lepka: tutto questo porta lo spettatore a immergersi a 360 gradi nello straordinario viaggio che il condottiero cartaginese Annibale compì verso la fine di settembre del l’anno 216 a.C., attraversando le Api con i suoi eserciti per dirigersi alla conquista di Roma. Teatro altrettanto maestoso di questo grande show è il, che ogni ottobre accoglie la prima tappa europea di Coppa del Mondo di Sci. Hannibal, giunto alla sua 15esima edizione, propone una, ad alto tasso di adrenalina, nella quale sono coinvolticon fuochi d’artificio, con la colonna sonora di musiche moderne e

Protagonisti dello spettacolo sono i

giganteschi spazzaneve

che assicurano abitualmente la perfetta battitura delle piste da sci (la stagione sciistica continua fino all'8 maggio) che rappresentano i 37 elefanti utilizzati dal generale cartaginese in questo viaggio per l’epoca davvero straordinario. I mezzi battipista regalano una straordinaria coreografia lungo i crinali del ghiacciaio, e ridiscendono infine verso la platea centrale, inscenando balli e battaglie e incantando gli spettatori. Nel gran finale si assiste alla parziale distruzione di un grande palco di neve e ghiaccio alto 20 metri, teatro di rappresentazione in chiave moderna di questa pagina di storia di intrighi, amori e potere del lontano passato.

Per informazioni: www.soelden.com/winter.html