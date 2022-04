Case strane, nella roccia o in ammollo: i borghi più curiosi del mondo

Alcuni sono inseriti in modo a dir poco avventuroso in scenari geografici davvero ostili, altri sono incantevoli per lo scenario che li circonda. Tutti sono comunque accomunati dal loro aspetto quanto meno inconsueto e meritano una visita, distanze permettendo.

SETENIL DE LAS BODEGAS, Cadice, Spagna

- Questo piccolo comune andaluso di meno di tremila abitanti è letteralmente inglobato nella roccia. Il borgo è costruito all'interno di una gola scavata anticamente dal fiume Guadalporcún: una parte è edificata sopra la roccia come molti Pueblos Blancos (Paesi Bianchi) di questa zona dell'Andalusia, ma un'altra parte è edificata scavando la montagna, con tanto di cunicoli, passaggi e piccoli spiazzi. Il suo nome deriva dall'espressione latina "septem nihil", che significa sette volte no: per strapparla al dominio dei mori sarebbero stati necessari sette assedi.

XINGPING, Guangxi, Cina

– Il paese, situato nella Cina centrale e costruito sulle rive del fiume Li, è circondato da uno scenario davvero speciale, dominato da alti promontori di origine carsica che si ergono a picco come se spuntassero direttamente dalla pianura, simili a pani di zucchero circolari. Oltre che per la bellezza del paesaggio, queste montagne sono molto apprezzate dagli appassionati scalatori.

GÖREME, Cappadocia, Turchia –

Questa celebre cittadina di circa 2.000 abitanti posizionata tra le bizzarre formazioni di roccia denominate “camini delle fate”, è Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1985. Offre paesaggi lunari, pieni di cavità e grotte, sia naturali che artificiali: il tufo, roccia tenera e facile da lavorare, ha permesso agli abitanti di scavare abitazione e altri edifici direttamente nella roccia, piuttosto che edificare partendo da terra.

HOBBITON, Matamata, Nuova Zelanda –

Chi ama la saga del Signore degli Anelli si trova nel posto ideale: nell’Isola del Nord, in Nuova Zelanda, esiste un vero villaggio degli Hobbit, creato come set per le riprese della saga cinematografica tratta dal romanzo di J. R. R. Tolkien. Il villaggio è aperto ai turisti che desiderano sentirsi cittadini della Contea per un giorno.

VILLAGGI GALLEGGIANTI, Lago Inle, Myanmar –

Qui le case, le scuole, gli ospedali e gli uffici pubblici sono costruiti su palafitte affacciate sul lago Inle. I villaggi galleggianti della popolazione Intha sono diventati una meta imperdibile per chi visita la Birmania. Tutti da osservare sono i pescatori locali, per la loro curiosa tecnica di voga, tenendosi in equilibrio su una gamba sola, mentre remano con l’altra .utto questo serve a mantenere le mani libere per reggere reti e attrezzi.

BAARLE-NASSAU E BAARLE-HERTO, Paesi Bassi/Belgio

- Una città divisa in due dal confine di Stato, alla frontiera tra Belgio e Paesi Bassi: la linea di demarcazione, contrassegnata da appositi segnali a forma di croce bianca tracciati sul suolo, si insinua in piazze, negozi, edifici pubblici, bar, giardini e perfino all’interno delle abitazioni private. Le persone che vengono “assegnate” a uno stato o all’altro a seconda della posizione del portone d’ingresso.

ZALIPIE, Polonia –

Un piccolo pittoresco paese in cui tutti amano i fiori: qui le donne hanno minuziosamente decorato ogni cosa con motivi floreali, dai muri delle case, agli steccati e agli oggetti da giardino, per una perenne primavera.

VOLENDAM, Olanda -

Un villaggio che sembra uscito da una fiaba, con le sue casette colorate e i mulini a vento: Volendam è un borgo di tradizioni marinare e di scenari tipicamente olandesi, tanto che sembra di tuffarsi in una cartolina. Nato come piccolo borgo di pescatori, nella seconda metà dell’Ottocento divenne meta prediletta di pittori e artisti, e in seguito meta turistica tra le più visitate dei Paesi Bassi.

ALBEROBELLO, Bari

- I borghi curiosi non mancano neppure nel nostro Paese, anche se ci sono decisamente più noti. Ricordiamo qui Alberobello, con le sue curiose case trullo, dalla caratteristica forma conica, diventate patrimonio Unesco nel 1996.

MONSANTO, Portogallo

– Questo villaggio del Portogallo centro orientale ha origini che risalgono all’era paleolitica. Gli abitanti si sono adattati alla conformazione di questo luogo costruendo le loro case sopra, intorno e tra giganteschi massi di roccia granitica. Le normative edilizie hanno preservato intatto l’aspetto di questo borgo, oggi davvero suggestivo.