AsfaltArt: Merano celebra l’Arte di Strada

A partire dal pomeriggio di venerdì 7 giugno fino a domenica sera, 9 giugno, oltre 30 compagnie ed artisti provenienti da tutto il mondo (Austria, Germania, Argentina, Canada, Australia, Stati Uniti, Olanda, Belgio e Finlandia) animano la città con esibizioni musicali, acrobazie, burlesque e arte circense, per un totale di 200 spettacoli. I direttori artistici Claudia Bellasi e Jordi Beltramo hanno coinvolto artisti di eccezione come il Gruppo Eventi Verticali (danza verticale), Claire Ducreux (teatro e danza) e Le Mafalde (arte circense e acrobatica) che si esibiscono in un tendone da circo allestito presso il Kallmünz.



Tra le novità dell’edizione 2019 c’è lo spettacolo per adulti, ospitato al Teatro Puccini nel quale si esibisce Eve La Plume, con il suo burlesque elegante ed unico. Per questo spettacolo i posti sono limitati (i biglietti sono in vendita a € 15,00). Inoltre, giovedì 6 giugno il Festival si sposta anche a Scena e domenica 9 a Tirolo. Chi avesse bisogno di un aiuto per orientarsi nel mondo variopinto della manifestazione, sugli spettacoli e sui mezzi pubblici per muoversi anche fuori città, può rivolgersi all’apposito Infopoint. Allo stand si possono inoltre acquistare borracce, cappelli panama, spille, t-shirt e seggiolini pieghevoli. Con l’acquisto dei gadget i visitatori contribuiscono alla realizzazione del festival, reso possibile grazie ai sostenitori, agli sponsor e soprattutto agli oltre 150 volontari impegnati nei giorni dell’evento.



Ad Asfaltart è stata nuovamente confermata la certificazione GreenEvent, grazie alle misure di risparmio e di riciclo delle risorse, all’incentivo alla mobilità pubblica e alla particolare sensibilità nei confronti dell’ambiente. Per conoscere tutti gli aggiornamenti e le eventuali variazioni rispetto al programma, c’è una app dedicata, disponibile sia per I-phone che Android.

Per ulteriori informazioni www.merano.eu e www.asfaltart.it .