Giugno: le prime gite estive a caccia di buoni sapori

FESTA DELLE ERBE DI PRIMAVERA - Forni di Sopra – Udine - Forni di Sopra celebra le deliziose erbe spontanee della Carnia con una festa che abbraccia due weekend, nei giorni 8-9 e 15-16 giugno. Una bella occasione per una giornata nel verde in una splendida regione di montagna e per scoprire tanti buoni sapori della tavola e le ricchezze gastronomiche che vengono dai boschi. Le stradine del borgo ospitano la mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali, con possibilità di degustazioni per assaporare tante specialità semplici e genuine anche nei ristorantini locali. Animazioni e giochi per i bambini e serate musicali per tutti. Ci sono momenti in cui scoprire erbe, funghi, frutti di bosco e prodotti caseari delle malghe locali, anch’essi legati alle erbe montane. INFORMAZIONI - www.fornidisopra.it .



SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA - Breme – Pavia – Dieci giorni di festa per scoprire la dolcezza della cipolla rossa, tipica della Lomellina, con tanti piatti tipici, zuppe e pizze. Gli stand gastronomici sono aperti tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.30, la domenica anche dalle 12.30 alle 15.00, da venerdì 7 a domenica 16 giugno. Tutte le sere sono in programma momenti musicali, balli e spettacoli, visite guidate e audioguidate ai monumenti storici, la mostra fotografica dal titolo "Dalla messa a dimora alla raccolta" e, nel weekend, il mercatino di artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle. INFORMAZIONI www.sagracipollarossa.it.



FESTA DEL CULATELLO DI ZIBELLO - Felino (Parma) – Prosegue fino a domenica 9 giugno la festa che invade le vie del paese con stand traboccanti di piatti prelibati, musica e divertimento. Si mangiano tante cose buone, dal salame di Felino alla torta fritta, dai tortelli ai pisarej, al sugo di strolighino e tanto altro ancora. Si può anche curiosare tra le bancarelle del mercato medievale o in quello degli hobbisti. INFORMAZIONI - www.festadelculatello.it .



PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE – San Secondo Parmense (Parma) – Secondo fine settimana di festa, fino a domenica 9 giugno, si torna nell’anno 1523: si fa un tifo sfrenato per una delle sei contrade in lizza nell'antico gioco della quintana, in lizza per aggiudicarsi il titolo di "contrada dell'anno". La festa rievoca il matrimonio tra il Conte Pier Maria III Rossi e Camilla Gonzaga, alla presenza di dame e cavalieri, appassionati di giostre e di rievocazioni medievali, tra momenti di intrattenimento, esibizioni di giullari lungo le vie del borgo, cene rinascimentali, banchetti nelle taverne delle contrade. INFORMAZIONI - www.paliodellecontrade.com.



FESTA DELLE COZZE - Cervia (Ravenna) - Un weekend dal sapore di mare, con i buoni prodotti della cucina marinara, in particolare delle cozze locali: da giovedì 6 a domenica 9 giugno Borgo Marina a Cervia propone stand gastronomici in cui gustare tanti piatti a base di questo delizioso frutto di mare: anche i ristoranti del borgo offrono menù a tema, per scoprire la tradizione dell’allevamento di questo mollusco. INFORMAZIONI www.turismo.comunecervia.it.



LA SAGRA DI RE BERTOLDO – San Giovanni in Persiceto (Bologna) – Due weekend dedicati alle buone forchette, per tornare nel Medioevo e immergersi nei buoni sapori della tradizione bolognese. Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, con replica nel fine settimana successivo, nel centro cittadino è allestito un ristorante medievale in cui assaporare un menu di antichi sapori e tradizioni, dai tortellini in brodo o alla panna, alla Zuppa della Marcolfa, allo scettro di Re Bertoldo (un succulento stinco di maiale con purè rosso). Bertoldo, Bertoldino, la Marcolfa e tutta la Corte (maschere tradizionali del carnevale di Persiceto) sono presenti per intrattenere i visitatori con spettacoli folcloristici, giocolieri, rievocazioni medievali, attività per i bambini. spettacoli medievali, accampamento, duelli cortesi tra armigeri, falconieri, mangiafuoco e altro ancora. INFORMAZIONI www.carnevalepersiceto.it .



SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO - San Miniato (Pisa) - Secondo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 giugno, in cui rimpinzarsi della sfiziosa prelibatezza nella incantevole cornice offerta dal centro storico di San Miniato. Ci sono stand gastronomici, mercatini con i prodotti tipici della cucina e dell'artigianato, serate di festa con spettacoli di cabaret e musica live. INFORMAZIONI - www.lesagredelaserra.com.



FIERA NAZIONALE DELLE SAGRE E DELLA PASTA - Civita Castellana (Viterno) - Secondo fine settimana, sabato 8 e domenica 9 giugno, con la grande festa di sapori in programma nello splendido centro della Tuscia viterbese. Dagli antipasti fino ai dolci, tantissime sagre sono pronte a deliziare i visitatori con le loro portate, tutte realizzate rigorosamente a mano secondo antiche ricette dei luoghi di provenienza. per uno straordinario viaggio nel gusto: da scoprire ci sono i “frittelloni” (sfogliatine sottilissime condite con pecorino e pepe), la trippa e i fagioli de ‘zi Maria e i prelibati gnocchi di patate proposti dalla Pro Loco di San Lorenzo Nuovo. INFORMAZIONI: Pagina Facebook dedicata.



SAGRA DELLA CILIEGIA FERROVIA DI TURI - Turi (Bari) – La deliziosa varietà di ciliegia locale è protagonista della 29esima edizione della omonima sagra della ciliegia in programma da venerdì a domenica 9 giugno nelle strade e nelle piazze di Turi, sulle prime colline dell'altopiano della Murgia. Oltre a scoprire la prelibata ciliegia ferrovia, si possono assaporare negli stand gastronomici tutti i prodotti tipici di questo territorio. Ci sono anche mostre di pittura e fotografiche, esposizione di auto e mezzi agricoli d'altri tempi , e visite guidate alle masserie e luoghi d'arte della zona. INFORMAZIONI: www.sagraciliegiaferrovia.it



RADICI DEL SUD - Sannicandro di Bari – Bari – Il Castello Normanno Svevo di Sannicandro ospita il salone dei vini e degli oli del sud Italia. Si comincia martedì 4 e si prosegue fino a lunedì 10 giugno: per sette giorni i migliori produttori vinicoli di Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania mettono in mostra il frutto del loro lavoro a importatori, stampa ma soprattutto ai consumatori che, nella giornata di lunedì 10 giugno, possono approfittare di una giornata a loro riservata. Tra gli appuntamenti spiccano wine tour, concorsi e degustazioni, incontri con i vignaioli, con la possibilità di ordinare i vini scelti. INFORMAZIONI www.radicidelsud.it .