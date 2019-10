Appuntamenti di gusto con le sagre più buone

MELE A MEL - Mel (Belluno) - La mela è la regina della tavola di tutte le stagioni. Gli estimatori non devono perdere la mostra mercato con le migliori varietà in calendario a Mel, in provincia di Belluno, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, esposte Lungo un percorso tra i cortili e i palazzi del centro. Ci sono anche prodotti artigianali, natura e tradizioni del territorio bellunese, la mostra pomologica con oltre 100 varietà di mela, degustazioni e sidro con relativa torchiatura, Chi ha fame può trovare tanti piatti tipici: Non mancano rievocazioni storiche nello scenario dei cortili cinquecenteschi. INFORMAZIONI www.meleamel.it.



FESTA DELLA POLENTA - Vigasio (Verona) - Oltre tre settimane di intrattenimento e buona cucina, da giovedì 10 ottobre a domenica 3 novembre, tutti dedicati alla polenta. La si può gustare in mille modi, in compagnia di funghi, carne, pesce e formaggi, negli stand enogastronomici attrezzati per proporre un ricco menu con decine di pietanze della tradizione. Oltre alla polenta ci sono gnocchi e pappardelle, bocconcini di carne e costine, brasato di manzo e cinghiale, contorni, pizze e dolci. E la sera ci si diverte con spettacoli di cabaret, concerti, cori degli alpini, karaoke, danze e balli. INFORMAZIONI www.festadellapolenta.com..



BIANCOLATTE - Crodo (Verbano-Cusio-Ossola) – Sabato 12 e domenica 13 ottobre l’appuntamento è a Crodo per una mostra mercato e un percorso di degustazioni che celebrano l'eccellenza casearia delle Alpi, tra natura, passione e tradizione; in un viaggio alla scoperta dell'Oro d'Alta Ossola, e dei suoi deliziosi prodotti a chilometri zero. Ci sono una grande mostra mercato, ospitata per tutta la giornata nel Foro Boario di Crodo, con tanti formaggi caprini e vaccini, tome, frutti della terra, erbe selvatiche e prodotti degli orti, miele di rododendro o castagno. Nel pomeriggio di domenica si svolge un happy hour, che in dialetto piemontese si chiama "merenda sinoira" e la possibilità di esplorare un itinerario per famiglie lungo le mulattiere adiacenti al Foro Boario. INFORMAZIONI www.facebook.com/BiancoLatteOssola.



TUBERFOOD - FIERA DEL TARTUFO BIANCO - Borgofranco sul Po (Mantova) – Secondo fine settimana all’aroma di tartufo, per la manifestazione in corso fino a lunedì 21 ottobre. Raccolto nelle terre lombarde, negli ultimi anni molto attente a rispettare un'agricoltura sana e sostenibile, il tartufo bianco viene proposto in numerosi piatti di cucina tradizionale e sperimentale. Sono in programma dimostrazioni di cani da tartufo e mercatini del vecchio e dell'antico; per tutta la durata della festa è possibile noleggiare gratuitamente la bicicletta, per scoprire il patrimonio faunistico e naturalistico della zona. INFORMAZIONI www.tuberfood.it.



SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO - Madonna Boschi di Poggio Renatico (Ferrara) – Fine settimana conclusivo, fino a domenica 13 ottobrem in compagnia della salamina locale: scopriamola nell'antipasto del contadino con salumi nostrani, nel carpaccio di salamina cruda con grana e crema di aceto balsamico, nel trittico di salamina (salamina cruda, cotta e paté), oppure nelle lasagne al forno con purea di zucca e tagliatelle del norcino. INFORMAZIONI www.prolocomadonnaboschi.it.



FESTA D'AUTUNNO - Abbadia (Siena) - Il grazioso borgo toscano alle pendici del Monte Amiata, da venerdì 11 a domenica 20 ottobre invita a gustare il profumo della vinaccia fresca e delle caldarroste sul fuoco, mentre mostre e spettacoli itineranti contribuiscono ad allietare l’occasione. Appuntamento da venerdì 11 a domenica 20 ottobre, con la farina di castagne e i piatti a base di funghi, con i giochi di una volta, le cantine aperte e gli artigiani al lavoro nelle botteghe. Sabato e domenica mattina di entrambi i fine settimana sono in programma escursioni guidate nel bosco alla ricerca di castagne e funghi e visite guidate al Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore con il treno dei minatori in Galleria VII. INFORMAZIONI www.comune.abbadia.siena.it.



SAGRA DEL TARTUFO - Canterano (Roma) - Due fine settimana, sabato 12 e domenica 13 e poi ancora il 19 e 20 ottobre dedicati al Tartufo di Canterano, piccolo borgo gioiello in provincia di Roma che offre una vista mozzafiato sulla Valle dell’Aniene e sui monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica. Nei due fine settimana della sagra viene celebrato in prezioso tubero locale, raccolto nei boschi che circondano il borgo, considerato fra i più belli d’Italia.



OTTOBRATA ZAFFERANESE - Zafferana Etnea (Catania) - Tutte le domeniche del mese di ottobre, fino al giorno 27, il centro di Zafferana Etnea si anima a partire dalle ore 10.00 con questa bella manifestazione, nata come mostra-mercato di prodotti tipici, e poi diventata nel tempo una manifestazione complessa, con i prodotti tipici della terra e i loro derivati: l'uva, il vino, la mostarda, il miele, le mele e la frutta di stagione (fichi d'India, melograni, noci, nocciole, castagne, pistacchi ecc.), i funghi porcini dell'Etna, l'olio, le olive e le conserve sott'olio. Un ampio spazio è dedicato ai prodotti artigianali e il visitatore può, lungo il percorso del centro storico, fermarsi ad osservare gli antichi mestieri ormai in via di estinzione (scultori del legno e della pietra lavica, pittori di sponde di carretti siciliani, ricamatrici, lavoratori del ferro battuto, pupari ecc.). Nella Villa comunale sono invece collocati gli stand che espongono e vendono salumi, formaggi tipici siciliani e conserve alimentari. Informazioni: www.ottobrata.it.