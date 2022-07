Appennino emiliano: spettacoli poetici con “Alberi in cammino”

Sono in programma altri due appuntamenti il 27 e il 28 agosto. Gli spettacoli che si svolgono ai piedi di questi immensi alberi, vedono in scena l’attore e regista Gabriele Parrillo, accompagnato dalla danzatrice e coreografa Cora Steinleger e dalla violoncellista Daniela Savoldi, alchimista del suono. La partecipazione è gratuita . Gli incontri si svolgono dalle 17.00 alle 19.00, fatta eccezione per l’appuntamento di Quattro Castella, in programma dalle 18.00 alle 20.00.

Gli spettatori si danno appuntamento nel luogo prestabilito, raggiungibile con

un facile cammino

Ai piedi dell’albero,

performance degli artisti

testi suggestivi

di circa 30/45 minuti per raggiungere l’albero che fa da scenario allo spettacolo, con ritorno previsto prima del crepuscolo.guidati dai suoni, dalle parole e dalle note del violoncello che fanno eco alla voce del bosco, si svolge lo spettacolo della natura e insieme la. Vengono proposti, partendo dai bellissimi versi secenteschi sul mito di Orfeo ed Euridice di Giovambattista Marino, per arrivare a quelli della poetessa Mariangela Gualtieri, che costituiscono delle vere e proprie indicazioni di regia su come vivere questo cammino dedicato agli alberi Madre: un intreccio di parole, note e passi di danza, in un respiro comune, dove gli spettatori-camminatori di trovano magicamente protagonisti.

Alberi in Cammino

è un progetto di Gabriele Parrillo, con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza promuovono la riscoperta delle meraviglie dell’Appennino, con i suoi giganti secolari dalle folte chiome, capaci di trasformarsi in teatri naturali per questi spettacoli itineranti e suggestivi.

Si comincia

sabato 2 luglio

Quattro Castella

domenica 3 luglio,

Tizzano Val Parma (PR)

Il 27 agosto

Fattoria Poli di Fanano (MO)

il 28 agosto

Case Mordini a Pievepelago (MO),

dove si trovano alcune meravigliose querce secolari e ulivi centenari, ai piedi del maniero del Bianello. L’appuntamento si ripetepresso il grande faggio di Misiara Superiore. Altri appuntamenti sono in calendario perpresso la, di fronte allo spettacolare panorama del Cimone, dove troneggia l'acero montano; infineci si incontra presso il pittoresco borgo diai piedi dell'olmo montano.

Se, come suggeriva Giorgio Caproni, “forse l’unica risposta è perdersi nella foresta”, il segreto per imparare qualcosa di nuovo e antico in un mondo iperconnesso e ultraveloce è proprio abbassare il ritmo, prendere una pausa e ascoltare chi non può parlare, ma è qui da molto prima di noi. Cinque alberi secolari, scelti tra tutti quelli presenti in Emilia Romagna, diventano protagonisti di altrettanti momenti speciali, in cui avvicinarsi alla forza di quelli che possiamo definire i nostri antenati, esseri antichi pieni di dignità, forza e saggezza, da interrogare per riconquistare l’essenziale.



“Con la creazione di “Alberi in Cammino”, lo scorso anno, abbiamo suggerito una possibile strada, avvicinandoci insieme, dal punto di vista fisico ed emotivo, ai nostri alberi secolari. Uscivamo dalla pandemia e più che mai sentivamo il bisogno di tornare a respirare. Chi meglio dei boschi ci poteva aiutare a essere consapevoli del respiro, che rinnova in noi a ogni istante il soffio di vita? In questa nuova edizione andremo a incontrare e festeggiare gli Alberi Madre”, spiega Gabriele Parrillo, “Andremo incontro a Madre Terra nei suoi luoghi preziosi, selvaggi e mozzafiato dell’Appenino emiliano-romagnolo, a volte anche a pochi chilometri dai centri abitati, con il desiderio di riscoprire il nostro femminile, danzare e cantare, guidati dalla poesia”.

Per partecipare gratuitamente agli eventi sono attive le prenotazioni su: https://turbolenta.org/alberi-in-cammino/