Altopiano di Asiago: in mostra il “Veneto Felice”

Prende il via domenica 31 luglio ad Asiago, presso il Museo Le Carceri, la seconda edizione della mostra del Premio “ Eccellenti Pittori-Brazzale” che, premia l’opera d’arte più significativa prodotta in Italia nel corso dell'anno. In occasione del premio, si svolge la mostra “Veneto Felice” , dedicata alla valorizzazione dell 'identità veneta per mezzo dell’arte contemporanea, che in questa sua seconda edizione vede esposte le opere, espressamente prodotte per l’occasione, di 15 artisti, dei quali 14 sono pittori e uno è ceramista.

L'Altopiano di Asiago, con il suo grande patrimonio storico, è da sempre orientato verso la contemporaneità e sensibile all'arte nelle sue molteplici forme e per queste ragioni è stata scelta come sede più appropriata.

“Veneto Felice” è un progetto ambizioso ed esclusivo, composto di sole opere inedite, che ha comportato uno sforzo produttivo imponente. Gli artisti coinvolti appartengono a diverse generazioni e tendenze: sono in grande maggioranza veneti per nascita, origine famigliare o residenza; anche chi “viene da fuori” è legato alla regione da un lungo rapporto con i collezionisti veneti e dall'attenzione ai soggetti di questa regione. Il tema che accomuna le opere è il concetto di “Veneto Felice”, in forte connessione con il territorio nelle sue molteplici articolazioni e a una visione simpatetica di uomini e cose fra Garda e Tagliamento, Dolomiti e Laguna.

Il titolo è da ascrivere a Giovanni Comisso, il più vitalista fra gli scrittori veneti del Novecento, e contiene una constatazione e, nello stesso tempo, un auspicio: sottolinea infatti un'apprezzata caratteristica veneta e nello stesso tempo è l'auspicio per una nuova stagione di serenità. La mostra quindi si propone, in controtendenza con il difficile momento che stiamo attraversando, come un’esperienza di arte positiva e rasserenante.

Curato da Camillo Langone, “Veneto Felice” è il secondo appuntamento espositivo legato al Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, sponsorizzato dal Gruppo Brazzale per far conoscere al più vasto pubblico gli esiti recenti della pittura italiana contemporanea.

Partecipano gli artisti: Fabio Bianco (Mirano 1971), Vanni Cuoghi (Genova 1966), Alessandro Fogo (Thiene 1992), Giuliano Guatta (San Felice del Benaco 1967), Matteo Massagrande (Padova 1959), Raffaele Minotto (Padova 1969), Nicola Nannini (Bologna 1972), Manuel Pablo Pace (Montecchio Maggiore 1977), Mauro Reggio (Roma 1971), Enrico Robusti (Parma 1957), Elisa Rossi (Venezia 1980), Marta Sforni (Milano 1966), Lorenzo Tonda (Fiesole 1992), Nicola Verlato (Verona 1965) + Nero/Alessandro Neretti (Faenza 1980).

In concomitanza con l’esposizione sono in programma incontri e conversazioni sui temi della pittura vivente in compagnia di artisti e critici d'arte (da segnare in agenda il 7 agosto e il 21 agosto).

Il 10 agosto, la Mostra ospita un momento musicale organizzato in collaborazione con Asiagofestival, manifestazione dedicata alla musica classica che si tiene sull’Altopiano di Asiago nei giorni 6, 12, 14 e 15 agosto, con il supporto dell’Associazione “Amici della Musica di Asiago – Fiorella Benetti Brazzale”, un altro appuntamento culturale di spessore organizzato da Brazzale.

INFO: https://eccellentipittorimostra.it/mostra/