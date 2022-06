Alba Adriatica, due giorni all'insegna del Pet Pride

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Apat, con la direzione artistica di Claudio Marastoni e con il Patrocinio del Comune di Alba Adriatica, è resa ancora più incisiva, grazie al Patrocinio della Leidaa (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente) che promuove la causa Pet Pride contro l’abbandono e il randagismo.

Lungomare Marconi Nord

salute e al benessere

stand espositivi

momenti di spettacolo

Unità Cinofile dello Stato,

si trasforma in una vera e propria “città a misura di animale”, con poli di attrazione creati per meglio comprendere le esigenze dei nostri migliori amici. C’è un’area dedicata alladei nostri amici animali, grazie a un’equipe di medici veterinari coordinati dall’A.n.m.v.i., pronti a dispensare utili consigli su come mantenere in perfetta salute psicofisica i notri compagni pelosi. Ci sono poiinteramente dedicati al mondo animale e a tutto ciò che gravita intorno a esso; non mancanocon le esibizioni delletra cui le squadre della Croce Rossa Italiana Abruzzo e dei Carabinieri guidati dal Comandante Aldo Taietti di Brescia, pronti a dare dimostrazione delle abilità dei cani addestrati per la pubblica sicurezza e per la tutela dei più deboli. È presente anche A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) con il proprio nucleo di cani da soccorso guidato da Quirino Pasquini, mentre Ornella Spinosi presenta la scuola Italiana cani da salvataggio addestrata anche ai soccorsi in mare.

In entrambe le giornate dell’evento si tengono esibizioni dimostrative di

Agility Dog,

toelettatura

Onoterapia,

rapaci

curate da Il Binomio, centro cinofilo di Colonnella; non manca l’area dedicata alla, con esibizioni dimostrative e consigli per la cura e la bellezza del proprio pet, a cura di La Tana di Maya con la presenza di Davide Agostini di Fashion Dog (Ascoli P.). Ha uno spazio dedicato anche l’associazione Gaci Odv di Modena, che appoggia dal 2002 un importante progetto di promozione, sensibilizzazione e adozione dei levrieri.Sempre apprezzatissima da grandi e piccini, l’area dedicata all’a cura di Asinomania del Dottor Eugenio Milonis, organizzata come una piccola fattoria didattica e dedicata ai bambini, con la presenza di asinelli addestrati a questa particolare attività di terapia e riabilitazione, Domenica sono attesi anche i, con un suggestivo spazio dedicato alla falconeria, a cura di Alessandra Gianpaoli dell’Hawk service di Sulmona.

La manifestazione culmina con l’elezione del

Pet Model 2022

Tessa Gelisio

e con l’assegnazione di altri riconoscimenti “speciali”: madrina d’eccezione è la conduttrice televisiva. Tutti gli animali da compagnia presenti (cani, gatti, furetti, volatili, conigli, maialini, asini, cavalli, tartarughe) possono iscriversi gratuitamente a questa simpatica sfilata al termine della quale viene eletto l’animale più bello e più simpatico, capace di toccare la sensibilità della Giuria. Il vincitore diventerà anche il volto, anzi il muso ufficiale del manifesto per la prossima edizione della manifestazione e si aggiudicherà diversi premi Natural Trainer. A ogni iscritto verrà consegnata t-shirt e cappellino del Pet Pride by Caffè Mokambo, ed avrà la possibilità di realizzare un servizio fotografico e video. Per iscriversi al Pet Model 2022 è possibile scaricare la Scheda Iscrizione dalla pagina Facebook dell'evento, oppure richiederla all’indirizzo info@newstarcom.com.