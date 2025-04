Agritravel Expo, la Fiera dei Territori e del Turismo Slow

METE MENO BATTUTE ED ESPERIENZE AUTENTICHE - Paesi, regioni, territori, tour operator, DMC, associazioni, Pro Loco presentano qui il meglio degli eventi territoriali, cammini nella natura e lungo le vie d’acqua, prodotti d’eccellenza della tradizione e molto altro ancora. Una tipologia di vacanza che va oltre le rotte turistiche più battute e che risponde alla ricerca, sempre più sentita, di esperienze autentiche e significative. La rassegna fieristica, inoltre, propone un ricco calendario di eventi: convegni, workshop e talk che quest’anno vedono la collaborazione di Bell’Italia; ancora, la prima Conferenza Nazionale sull’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore turistico organizzata dall’Associazione Turismi.AI.



IL TURISMO È SLOW - Non c’è dubbio: oggi e sempre di più in futuro, il turismo è slow. Il 78% degli italiani vuole sperimentare il turismo lento e il 74% è disposto a esplorare destinazioni meno convenzionali per evitare il sovraffollamento. È questo uno dei risultati emersi dall’Holiday Barometer di Ipsos-Europ Assistance per l’estate 2024. Una sensibilità sempre maggiore verso la sostenibilità e la cultura locale, l’ambiente e le risorse del posto. Il 53% degli intervistati, nella scelta del viaggio, è spinto dall’opportunità di scoprire nuove culture, il 38% dalla voglia di imparare cose nuove. Gli italiani sarebbero inoltre fra le popolazioni più inclini d’Europa ad adottare comportamenti sostenibili in viaggio (93%), come tutelare le risorse, le economie locali e limitare il proprio impatto ambientale. La ricerca Future Travel Trends 2024 indica inoltre che i principali trend di viaggio del prossimo triennio sono sostenibilità, intelligenza artificiale e slow travel. Non a caso, tendenze protagoniste in Agritravel Expo, grazie ad aree tematiche dedicate e convegni.



QUATTRO AREE TEMATICHE - Diverse le aree tematiche, che spaziano dal territorio alle strutture ricettive, dall’inclusività all’esperienza, fino alla tecnologia. Nella sezione “Alloggi/Mobilità” protagoniste sono le strutture ricettive che si ispirano allo slow living: alberghi, residenze, b&b, agriturismo, glamping. Strutture che propongono un’accoglienza intima e familiare, elegante e rurale al tempo stesso, dove il contesto storico-ambientale e l’autenticità sono elementi distintivi. L’Italia è particolarmente ricca di “Borghi/Cammini e Vie d’acqua” ecco perché la presenza di quest’area tematica ha un grande risalto. Dalla forte identità, queste località conservano sapore autentico e qualità della vita, immerse come sono in paesaggi naturali spesso ancora incontaminati, dove è possibile dedicarsi a cammini via terra e via acqua, attraverso i boschi e lungo i corsi dei fiumi.L’area più attiva e innovativa è quella dedicata a “Esperienza/Tecnologia”, dove la parola d’ordine è sperimentare. Culture locali, cibi e vini della tradizione culinaria, eccellenze del territorio, ma anche tecnologie nuove e originali che permettono di vivere la destinazione turistica in modo alternativo e di accedere a un’ampia varietà di informazioni e promozioni. Infine “Accessibilità/Sostenibilità/Inclusività”. Le destinazioni turistiche, le strutture, le esperienze, la tecnologia sono per tutti e sono sostenibili: questa è la vera sfida del turismo oggi. Far vivere un’esperienza a portata di tutti, persone con disabilità, viaggiatori solitari, coppie, famiglie, anziani, interpretando e rispondendo alle diverse esigenze che ogni volta si affacciano. Il tutto con un’attenzione speciale, una sensibilità verso l’ambiente, il territorio, le persone che abitano quel luogo.