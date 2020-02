Agrigento: nella Valle dei Templi ecco il Mandorlo in fiore

E quest’anno sarà una festa ancora più importante poichè Agrigento festeggia i suoi 2600 anni di storia. Gli spettacoli si svolgeranno in tre diverse strutture, teatro Pirandello, sala Livatino, Palacongressi.



In festa dal 1937 - Il “Mandorlo in Fiore” nasce come festa popolare della città di Agrigento e si ripete, da tradizione, ogni primavera dell’anno per una intera settimana. L’obiettivo è quello di festeggiare l’anticipo della primavera con il rifiorire del mandorlo, che rappresenta, insieme all’olivo, la pianta caratteristica del paesaggio agrario tradizionale della Valle dei Templi, e di gioire per il ritorno della vita. La Sagra nasce nel 1934 nella piccola città di Naro, situata ad una ventina di chilometri di distanza da Agrigento, per iniziativa del conte Alfonso Gaetani; nel 1937 la festa non viene più celebrata a Naro ma diventa solo agrigentina.



Saperi antichi da preservare - I 26 gruppi selezionati quest’anno, provenienti da vari Paesi, si distinguono proprio per la ricerca etnografica e per la qualità delle esecuzioni. Si prevedono molti eventi collaterali, legati comunque a musiche e canti tradizionali, e l’attività di numerosi laboratori in spazi diversi del centro cittadino volti a trasmettere alle giovani generazioni un’eredità che rischia di scomparire, costituita da saperi e competenze della tradizione artigianale, quale ad esempio l’arte del carretto siciliano; dalla narrativa popolare alle dalle danze tradizionali.



La Mandorlara - La manifestazione prevede sfilate per le vie cittadine, spettacoli all’aperto e all’interno del teatro comunale e il Palacongressi; prevede inoltre una molteplicità di eventi collaterali, legati comunque a musiche e canti tradizionali, numerosi laboratori in spazi diversi del centro cittadino. Prevista anche la Mandorlara: grandi chef si confronteranno nella preparazione di piatti a base di mandorla in appositi cooking show. Si può anche partecipare a un concorso fotografico aperto a tutti: obiettivo, cogliere i momenti salienti del festival.



Per maggiori informazioni: www.festivalmandorloinfiore.it