Merano ideale per un break tra arte e shopping

Merano è oggi un esempio di come la cultura alpina e quella mediterranea possano fondersi perfettamente: dall’enogastronomia ai paesaggi fino alle tradizioni. Piccola per dimensione, ha un animo internazionale e cosmopolita e si caratterizza per il suo bilinguismo perfetto: la metà dei suoi abitanti è di madrelingua tedesca e la restante parte è di madrelingua italiana.



Città termale - Nota dal XIX secolo come città di cura, Merano è anche un polo culturale caratterizzato da uno stile contemporaneo e moderno. Basta infatti passeggiare lungo le vie del centro per comprendere come moderno e antico hanno saputo fondersi alla perfezione: edifici in stile liberty come il Kurhaus – lungo il Passirio, passeggiata che costeggia l’omonimo torrente che attraversa la città – si contrappongono alle linee più moderne di Terme Merano, progettate dal celebre Matteo Thun. Alcuni dei palazzi dell’Art Nouveau sorti durante il 1800, come il Pavillon des Fleurs e il Teatro Puccini, fanno da contraltare ai Portici di Merano e al più antico quartiere Steinach, risalente al XII secolo.



Shopping e cultura - Oltre la storia, c’è un presente vivacissimo: le vie dello shopping e mercati cittadini – come il Mercato Meranese dedicato all’artigianato e il Mercato Contadino. Gli appassionati d’arte non possono perdere il Palais Mamming , un museo perfetto per gli amanti dell’arte antica, con le sue sculture gotiche e gli antichi dipinti barocchi, mentre lo spazio espositivo Merano Arte è pensato per ospitare mostre di arte figurativa, letteratura e spesso nuovi media.



Le Terme Merano - Presso la nuova struttura cubica delle Terme Merano – in vetro e in acciaio – sono state realizzate zone di riposo interne ed esterne per pause di piacere e relax. I trattamenti di benessere della Spa completano un’esperienza unica: 26 stanze per scoprire le proprietà benefiche delle mele, dell’uva, del siero di latte e del pino mugo. Tutte materie prime che ricreano i profumi della natura altoatesina, strettamente legata alle Alpi.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info