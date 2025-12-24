Abbadia San Salvatore e la tradizione del Natale di fuoco

Gli abitanti del monte Amiata si considerano figli del fuoco: l’Amiata è una montagna di origine vulcanica che nelle sue viscere in passato nascondeva lava incandescente: da essa è derivata una terra fertile e generosa, coperta di boschi di castagni e faggete, capace di offrire da sempre cibo e benessere alla comunità che la abita. Dalla montagna, nell’Ottocento, si estraeva il cinabro, un minerale di colore rosso vermiglio intenso, usato fin dall'antichità come pigmento (vermiglione) utilizzato in pitture e affreschi, e storicamente principale fonte per l'estrazione del mercurio. La grande miniera nella quale un tempo si estrae il minerale è oggi diventata Museo. Questa storia complessa vede legati indissolubilmente uomo e natura, in un dialogo talvolta difficile ma sempre ricco di amore e di rispetto. È infatti questa montagna, amata e sentita come madre e come presenza sacra, la protagonista della celebrazione del rito delle Fiaccole.