A Sciacca la quindicesima edizione del Letterando in Fest

Ci sarà poi spazio per le letture per i bambini e alcune proiezioni cinematografiche: giovedì "Finding Marta", un film sulla musa di Pirandello diretto da Lorenzo Daniele e, domenica, il restaurato "L'Isola", di Costanza Quatriglio. Spazio infine al Teatro con, venerdì sera, "Sono le storie che fanno ancora paura ai mafiosi" di Franco Bruno, proposto dalla compagnia Teatro Oltre.



"Le idee che il Letterando in Fest propone molte di quelle che vengono proposte in molti festival italiani", dice Paola Caridi. "Festival che sono importanti, perché formano i cittadini e le persone, questi appuntamenti di provincia, o cosiddetti periferici, sono dei modelli dove viene valorizzato un modello di filiera, che non sono frequentati solo dai lettori".



"Mi dispiace che nelle scuole non si parli di libri - aggiunge Sino Caracappa - ed è anche per correggere il tiro, anche attraverso la valorizzazione del Fondo antico della stessa biblioteca comunale di Sciacca, che abbiamo proposto al comune di Sciacca in un progetto educativo che può anche valere per combattere la stessa dispersione scolastica".