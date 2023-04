A Pasquetta torna la Caccia al Tesoro Botanico

Giunta alla 26° edizione, la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è un evento dedicato ai bambini in età scolare (6-10 anni) ideato per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito.



Come si svolge - All’ingresso dei giardini, i partecipanti riceveranno una mappa con cui poter svolgere il gioco. Grazie alle domande poste durante la caccia al tesoro, i più piccoli saranno stimolati a capire le principali caratteristiche della vita delle piante e le curiosità storiche e artistiche dei giardini. Ai bambini che completeranno il percorso, verrà consegnato il certificato di Piccolo botanico Grandi Giardini Italiani. Sul sito di Grandi Giardini Italiani si trova la scheda evento con i dettagli per ciascuno dei giardini dove si svolgerà la Caccia al Tesoro Botanico.



Dove si svolge - Una quarantina di giardini coinvolti. In Piemonte: Oasi Zegna (Trivero, BI), Parco Pallavicino (Stresa, VB), Villa Ottolenghi Wedekind (Acqui Terme, AL), in Liguria: Villa Durazzo (S. Margherita Ligure, GE), in Lombardia: Villa del Grumello (Como), Villa Pizzo (Cernobbio, CO), Villa Carlotta (Tremezzina, CO), Parco della Fondazione Minoprio (Vertemate con Minoprio, CO), Villa Cipressi (Varenna, LC), Giardino di Palazzo Arese Borromeo (Cesano Maderno, MB), Il Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera, BS), Giardino Botanico Heller (Gardone Riviera, BS), Rocca di Lonato del Garda (Lonato del Garda, BS), Parco Nocivelli (Verolanuova, BS), Fondazione Paolo e Carolina Zani (Cellatica, BS), Villa della Porta Bozzolo (Casalzuigno, VA), Villa e Collezione Panza (Varese), Villa Visconti Borromeo Litta (Lainate, MI), Villa Arconati – FAR (Bollate, MI), BAM-Biblioteca degli Alberi Milano (Milano), in Veneto: Giardino Giusti (Verona), Giardino di Pojega-Villa Rizzardi (Negrar, VR), Castello di San Pelagio (Due Carrare, PD), Villa Fracanzan Piovene (Orgiano, VI), Villa Zileri Motterle (Monteviale, VI), in Trentino Alto Adige: Giardini di Castel Trauttmansdorff (Merano, BZ), in Emilia Romagna: Labirinto della Masone (Fontanellato, PR), Giardino storico della Reggia di Colorno (Colorno, PR), Giardino di Palazzo di Varignana (Varignana, BO), Palazzo Fantini (Tredozio, FC), in Toscana: Giardino Bardini (Firenze), Villa La Massa (Candeli, FI), Villa Reale di Marlia (Marlia, LU), Storico Giardino Garzoni (Collodi, PT), Parco di Pinocchio (Collodi, PT), in Lazio: Castello Ruspoli di Vignanello (Vignanello, VT), Centro Botanico Moutan (Vitorchiano, VT), Villa Bell’Aspetto (Nettuno, RM), in Campania: Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa (Napoli), in Sicilia: Villa Tasca (Palermo), Giardino del Biviere (Lentini, SR), Villa Schuler (Taormina, ME).



Per maggiori informazioni: www.grandigiardini.it