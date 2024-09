Salone del Camper: a Parma il mondo del turismo itinerante

PIÙ DI 300 ESPOSITORI - Oltre al focus Camper e Caravan, con più di 300 espositori e oltre 600 veicoli ricreazionali esposti da produttori italiani ed europei il Salone del Camper propone altre 3 sezioni complementari: Percorsi e Mete, dedicata all'offerta turistica e alla scoperta di nuove destinazioni attraverso guide e proposte editoriali; l'Area Shopping, per l'acquisto di prodotti adatti a spazi ridotti; e l'area Accessori una mini-fiera dedicata a tutto l'occorrente per i viaggi in camper, caravan e per la vita outdoor, sempre più ricca di proposte innovative e di tendenza.



MOMENTO FELICE - Quest’anno il Salone del Camper cade in un momento favorevole e di crescita per il settore caravanning. L’Italia è infatti il terzo produttore di camper in Europa dopo Germania e Francia. L’Italia è il terzo produttore di camper in Europa dopo Germania e Francia. Il comparto industriale del caravanning ha fatturato lo scorso anno oltre 1 miliardo di Euro di prodotti finiti. Nei primi sette mesi del 2024 le immatricolazioni di camper nuovi hanno fatto registrare una crescita del 22,22%. Anche a livello europeo i dati sono positivi: nel primo semestre 2024 le immatricolazioni in Europa sono aumentate del 9,4%. Il buon andamento del settore rispecchia il fatto che il turismo in camper è trendy. Non nel senso di una moda temporanea, ma nel senso che il caravanning interpreta un nuovo bisogno di vivere il proprio tempo libero in maniera lenta e individuale, senza la necessità di prenotare, partendo quando si vuole e cambiando meta in qualsiasi momento: un turismo lontano "dalla pazza folla" che consenta a ciascuno di costruirsi su misura le proprie “fughe“ nel tempo libero, quindi tutto l’anno, e non solo durante le vacanze estive.