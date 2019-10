A Parma il Mercanteifiera d’autunno

Torna presso le Fiere di Parma il tradizionale appuntamento con l’edizione autunnale di Mercanteinfiera , la grande kermesse di antiquariato, modernariato, design e collezionismo vintage, punto di riferimento per collezionisti e semplici appassionati di cose belle. Fino a domenica 13 ottobre in 45 mila metri quadrati di superficie espositiva si possono ammirare i più svariati oggetti e numerosi pezzi iconici dei maestri del design.

Protagonisti della 38ma edizione, il Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi del gruppo LVMH, e la Galleria d’arte BDC di Parma di Lucia Bonanni e Mauro del Rio, curatori delle due mostre collaterali in programma, entrambe ospitate nel Padiglione 4. La prima, intitolata “In her Shoes. Due passi nella storia della calzatura” è un vero e proprio viaggio nella storia della scarpa, l’accessorio più amato dalle fashion victim. La seconda, “Collezione Bonanni Del Rio, la scelta italiana” è una ricognizione della fotografia italiana proveniente dalla collezione privata di Lucia Bonanni e Mauro del Rio, dedicata ai maestri del linguaggio visivo come Ghirri, Sottsass, Jodice e poi loro, i paparazzi. Con Lino Nanni ed Elio Sorci infatti sarà un tuffo negli anni della strabordante Dolce Vita.



Nei padiglioni della Fiera sfila tutta la storia dell’arte, dal ‘600 all’ 800 fino ad arrivare a pezzi iconici di maestri del design, come Albini, Iosa Ghini, Fornasetti, David Webb e Armando Testa. Nell’arsenale seduttivo di Mercaneinfiera non mancano la moda vintage e l’orologeria antica e brand iconici come Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Patek Phlippe, Hublot. Mille espositori e buyer attesi da tutto il mondo.

Il Big Ben, l’orologio più famoso a mondo, è protagonista del workshop organizzato a Mercanteinfiera il 13 ottobre dalle ore 11 alle ore 12 da AISOR - Associazione Italiana Studiosi di Orologeria. A raccontarne la storia, la ristrutturazione e qualche segreto - lo sapevate che a regolare le oscillazioni ancora oggi è un penny collocato sul piattello dell’asta del pendolo? - è Chris Mckey, il più importante esperto al mondo.



Per aiutare collezionisti e appassionati a proteggere opere d’arte come dipinti, bronzi argenti, il polo fieristico, per la prima volta mette a disposizione del pubblico il servizio Fingerprint Authentication System. Nato dalla collaborazione tra il Centro Studi Archeometrici, Ars Mensurae e l’Università La Sapienza di Roma, il servizio propone un innovativo metodo di antifalsificazione basato su una vera a propria impronta digitale all’opera ottenuta grazie ai raggi X.



Sulla scia del successo della scorsa edizione è nuovamente presente lo spazio dedicato ad Antico Antico presso il Padiglione 4. Durante i weekend rimangono attivi gli Esperti del Servizio Esperto Risponde, sempre presso il Padiglione 4.

Tutte le informazioni sono sul sito Internet della manifestazione: www.mercanteinfiera.it