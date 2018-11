A novembre tante sagre all'insegna del buon mangiare

TORGNON D'OUTON - Torgnon (Aosta) – Secondo fine settimana a base di fontina e polenta nella festa di montagna che rallegra la bella località della Valle del Cervino fino a domenica 11 novembre, con spettacoli, musica, mercatino dell’artigianato e animazioni. In primo piano le specialità valdostane, tra cui patate di montagna e fontina Dop d'alpeggio, proposte nel ricco menu del weekend in cui si festeggia anche San Martino, patrono della cittadina. Gran finale domenica 11 novembre, con la festa patronale, con riti religiosi e civili e tante occasioni di divertimento. INFORMAZIONI: www.lovevda.it.



MOSTRA DEI VINI DOC E DOCG DEI COLLI EUGANEI – Luvigliano di Torreglia (Padova) – Un vino per un piatto, potrebbe essere questo lo slogan che fa da filo conduttore all'iniziativa collaterale della 49sima Mostra dei Vini DOC e DOCG a Villa Pollini, che oltre alle 200 etichette in degustazione presenta i 12 vini vincitori della Selezione del Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Euganei. E sono proprio in abbinamento a questi vini i 12 i piatti realizzati dai ristoratori delle Tavole Tauriliane della cittadina ai piedi dei Colli Euganei, proposti nei ristoranti del circuito per tutta la durata della Mostra dei Vini e della Fiera di San Martino, fino all’11 novembre. INFORMAZIONI: www.luvigliano.it.



FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARÀ - Isola della Scala (Verona) - Tradizioni enogastronomiche d'autunno, nel veronese per una lunga festa dedicata ai piatti tradizionali veneti, con spettacoli per famiglie e stand artigianali. Appuntamento da giovedì 8 a domenica 25 novembre alla scoperta della gastronomia “povera”, nata per sfruttare tutte le parti degli alimenti di cui un tempo si disponeva. La pearà, che accompagna il bollito, è una salsa cremosa piuttosto piccate, a base di pan grattato, brodo, midollo di bue, olio e pepe nero, da assaggiare per l’occasione insieme ad altri piatti tipici come le tagliatelle con i fegatini, i tortelli e la trippa. www.fieradelbollito.it.



SAGRA DEL BOLLITO - San Pietro in Casale (Bologna) – Tortellini in brodo di cappone, trippa in ciotola e tante specialità di carne bollita, tra cui il celebre Bollito Sandron Spaviron: sono queste alcune delle specialità gastronomiche della tradizione bolognese da scoprire in occasione della sagra, per due weekend a tutto sapore da giovedì 8 novembre a domenica 18 novembre. Tra le carni da scoprire ci sono tante specialità diverse, dalla coda, alla lingua, dal guanciale al muscolo, sempre all’insegna della lunga bollitura nel brodo e da gustare in compagnia di salse deliziose. La festa è nata come correlato al Carnevale: per questo motivo alcuni dei piatti del menu sono intitolati a Sandròn Spaviròn, la irriverente maschera simbolo del borgo. Info: www.sagradelbollito.it.



SAGRA DEL CINGHIALE - Chianni (Pisa)- Ancora sapore intenso di carni per due weekend consecutivi, da giovedì 8 a domenica 18 novembre, all’insegna del gusto e della bellezza delle colline toscane. Il menù è a base di cinghiale, ma anche di tartufo, radicchio rosso di Dosson e di mele della Val di Non, in uno scambio gastronomico a tutto sapore, per preservare e far conoscere l’antica cucina contadina. Ci sono anche momenti di animazione con musica dal vivo e spettacoli itineranti per i bambini. INFORMAZIONI www.sagradelcinghialechianni.it.



FIERA DEI BECCHI E FIERA DI SAN MARTINO - Santarcangelo di Romagna (Forlì Cesana) - Protagonisti i tartufi, il miele, il formaggio e l’olio per accompagnare conserve e vino novello; attenzione però anche a un segreto: in questa festa le infedeltà coniugali hanno il vizio di venire alla luce specie se si transita nella piazza principale del paese. I “becchi”, ovvero le classiche “corna”, vengono rivelate se il coniuge tradito passa sotto l’arco di piazza Ganganelli, nel centro del paese. Da venerdì 9 a domenica 11 novembre questa festa autenticamente popolare riunisce tanti cantastorie, pronti a dispensare versi e stornelli, che allietano la grande mostra mercato in piazza Marini, in cui acquistare formaggio, tartufi, olio, miele, conserve e vino, ma anche cose vecchie, artigianato artistico, auto e macchine agricole. INFO: www.comune.santarcangelo.rn.it.



FESTA DEL BUCO UNTO - Civitella Marittima di Civita Paganico (Grosseto) - Da venerdì 9 a domenica 11 novembre appuntamento con la cucina toscana e i prodotti della campagna grossetana negli stand gastronomici che propongono olio e vino novello, tra musica itinerante e cantine aperte. La festa comincia con l'apertura delle cantine, poi con l’apertura degli stand, si viaggia tra i sapori della cucina toscana, con pappa e zuppa di pane, bruschette, castagne arrosto, castagnaccio, crepes e dolci tipici. Le strade del paese si animano con musica itinerante, mercatino dell'artigianato e hobbistica, fiera di beneficenza e lotteria. INFORMAZIONI www.facebook.com/ProLocoCivitellaMarittima.



FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA – Acqualagna (Pesaro e Urbino) - La 53° edizione della Fiera, in programma fino all’11 novembre, è l’occasione in cui si inaugura l’innovativo Museo del Tartufo. Il Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso da Tipicità ed ANCI, fa tappa in questo pittoresco borgo dell’entroterra pesarese, a poca distanza dalla suggestiva Gola del Furlo, nel quale “l’esperienza tartufo” può essere fruita tutto l’anno. INFO: http://acqualagna.com.



SAGRA DELLA CASTAGNA - Sant'Agata di Esaro (Cosenza)- Autunno di gusto in Calabria con un tipico prodotto di stagione: da venerdì 9 a domenica 11 novembre si svolge l’edizione numero 44 della Sagra della castagna più antica della Calabria. Oltre a marroni proposti in mille modi la festa propone la fiera mercato di prodotti artigianali, di antiquariato e molti stand di gastronomia tipica locale. Ci sono anche concerti, spettacoli folkloristici e conferenze. INFO: www.facebook.com/lapiuanticadiCalabria.