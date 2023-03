Merano: si apre la bella stagione con il Farm Food Festival

Una città da scoprire degustando - Sono i piaceri del bere bene e del mangiare consapevole, connesso alle tradizioni locali, il filo rosso che si dipana nelle settimane di questo scorcio invernale. Merano si svela con iniziative che permettono di scoprirla con visite guidate passeggiando fra architetture, vigne e degustazioni: sono le proposte Masterclass City e Masterclass Nature (euro 25). Per momenti romantici, lo spunto è lo “Speckaperitivo” abbinato al nuovo Spumante Brut Riserva “36” della Cantina di Merano e allo speck Igp del Consorzio di Tutela.



Sentieri e benessere - In questo periodo, a Merano, è bello perdersi per ritrovarsi: camminando come moderni flâneur, curiosi e allo stesso tempo senza fretta, lungo i sentieri cittadini, tra i parchi come piaceva fare all’imperatrice Sissi, sulla Passeggiata Tappeiner illuminata. I più mattinieri possono aggregarsi alla ciurma di Early Bird (partecipazione gratuita): ogni sabato, sveglia di buon mattino per respirare l’aria tersa e scoprire angoli della città accompagnati da esperti di benessere che dispensano consigli. Una “colazione” di circa 90 minuti per il corpo e per lo spirito che predispone a iniziare la giornata con energia e ottimismo e ad adottare uno stile di vita sano.



Merano Vitae - A Merano, parliamo di "benessere" inteso come "stare bene", uno stato che coinvolge, lo stato fisico, la sfera psicologica e quella emotiva. Ed è in questa traccia, sedimentata negli anni, che la città accoglie nuovi input. La primavera fiorirà con Rio Abierto una disciplina di movimento guidato che permette di sciogliere le tensioni, ridurre lo stress, per stare meglio con sé stessi, con gli altri e sorridere alla vita.



Per maggiori informazioni: www.merano.eu