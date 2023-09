Unesco, Le grotte carsiche diventano patrimonio mondiale dell'umanità

Caratteristiche

Le aree carsiche si caratterizzano per la presenza di roccia calcarea solubile e per la presenza di stalattiti, forme rocciose appuntite che pendono dall'alto verso il basso. In generale si tratta di un complesso di forme esterne e sotterranee assunte dall'ambiente per l'azione delle acque circolanti in superficie e in profondità sulle rocce idrosolubili (calcari, gessi, dolomie, depositi salini). In Italia le grotte si trovano principalmente nella regione del Carso, la regione calcarea alle spalle di Trieste, dove sono molto diffuse ma anche nel resto dell'Italia come la Grotta del Vento, in provincia di Lucca, in Toscana;le Grotte di Frasassi, in provincia di Ancona, nelle Marche;le Grotte di Pastena, in provincia di Frosinone, nel Lazio; le Grotte di Castellana, in Puglia.