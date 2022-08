Turismo, gli stranieri hanno scoperto gli "hotel diffusi" (e non vogliono più farne a meno): ecco cosa sono

Il sondaggio -

Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi

gli arrivi dagli altri Paesi

Sono i turisti stranieri i clienti più affezionati degli hotel diffusi, dai francesi ai tedeschi, passando per olandesi e americani. Lo rivela un sondaggio svolto dall'a inizio agosto tra i propri associati, che ha potuto constatare come per ogni strutturaincidano per il 53% delle presenze.

Nati da borghi a rischio spopolamento -

gli hotel diffusi esistono già da più di venti anni

1998

borghi sempre più disabitati

Sebbene siano ancora in molti a non conoscere questa tipologia di struttura,. La prima volta in cui sono stati riconosciuti ufficialmente risale al, quando una normativa ad hoc emanata in Sardegna ne riconobbe l'esistenza. Nati per recuperare i, oggi vantano numeri che nulla hanno da invidiare alle strutture più tradizionali.

Una stagione in forte ripresa -

per l'85% delle strutture interpellate

L'indagine, realizzata dopo la pausa obbligata per la pandemia, ha evidenziato che(localizzate per il 14,8% nelle regioni del Centro, per il 29,6% nelle regioni del Nord, e per il 55,6% nell'area Sud e Isole) la stagione che sta per concludersi può dirsi positiva o più che positiva. In una scala di valutazione da 1 a 5, il 41% degli intervistati ha espresso il valore "5", e il 44% il valore "4", per una media finale dunque anche superiore al "4".

Il segreto del loro successo -

presenze straniere

per oltre il 70%

vivere più da vicino le bellezze dell'Italia

Dallo studio emerge anche che lesono in crescita. Per i turisti provenienti dall'estero, soggiornare in queste abitazioni caratteristiche equivarrebbe a, dal cibo alle tradizioni popolari passando per la cultura e il patrimonio artistico.