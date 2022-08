Turismo, la tassa di soggiorno vale 472 milioni: +79% sul 2021

La forte ripresa dei flussi turistici in Italia, evidente più che mai in questi giorni di Ferragosto, fa fare ottimi incassi alle amministrazioni locali anche grazie alla tassa di soggiorno.

A fare i conti è l'Osservatorio nazionale di Jfc, che calcola i proventi di questa imposta. Viene chiesta ai visitatori in quasi 970 Comuni: nel 2020 l'incasso totale è stato di 192 milioni di euro e nel 2021 di 263 milioni contro i 622 del 2019. Nel 2022 si prevedono entrate per 472 milioni, cioè il 79,5% in più rispetto all'anno scorso.