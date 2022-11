Nicola Fiasconaro a Golosaria 2022: appello per Castelbuono città UNESCO

Una presenza che consolida un’amicizia di lunga data fra l’azienda siciliana Fiasconaro e gli ideatori della manifestazione, Paolo Massobrio e Marco Gatti, che per primi hanno creduto senza riserve nell’unicità della sua formula imprenditoriale anche quando il marchio era ancora poco conosciuto e affrontava le prime difficoltà del suo percorso di affermazione sul mercato. Oggi l’azienda, prendendo le mosse dal cuore del borgo medioevale di Castelbuono, ha conquistato oltre 60 Paesi nel mondo con una selezione di prodotti che nel 2007 è stata persino scelta dalla NASA per l’equipaggio del Discovery Shuttle. il palco di Golosaria rappresenta quindi la cornice perfetta per la call to action in favore della candidatura di Castelbuono a Città Creativa UNESCO nel settore gastronomia.

Ufficio stampa

L’appello per Castelbuono Città Creativa UNESCO 2023 - “Il Borgo medioevale di Castelbuono vanta una creatività millenaria, con una forte vocazione alla sostenibilità e trova da sempre la sua migliore espressione nella capacità di trasformare le nostre risorse naturali in tratti identitari per la nostra cultura. Il riconoscimento di una Città Creativa siciliana porterebbe finalmente all’interno del network UNESCO una meritata rappresentanza della nostra Regione”. Sono queste le parole con cui Nicola Fiasconaro lancia il suo appello a favore della candidatura di Castelbuono, per consacrare il ruolo del Borgo come ambasciatore della Dieta Mediterranea nel mondo, promuovendo la tutela della biodiversità e condividendo best practice nell’uso delle materie prime.

Sabato 5 e domenica 6 novembre la partecipazione sul palco di Golosaria - Nicola Fiasconaro è l’ospite d’eccezione sul palco di Golosaria durante l’evento celebrativo di sabato 5 novembre, dal titolo “Amici da una vita nel segno della distinzione”, in programma allo Spazio Agorà dalle ore 17, nel quale vengono ripercorse le tappe della storia dell’azienda, fra momenti di dialogo sul palco e proiezione di foto storiche. A concludere l’evento c’è una golosa degustazione con i nuovi prodotti della linea Fiasconaro-Dolce&Gabbana: dal Panettone al Cioccolato Dolce&Gabbana che sposa fondente e al latte, arricchito dalla pasta di arancia e dalla caratteristica scarpatura a croce, fino ai Torroncini Dolce&Gabbana, perfetti per assaporare tutto il gusto dell’isola nelle varianti alle Mandorle di Avola e Pistacchio di Sicilia e ricoperti di cioccolato fondente, al latte, all’arancia e al limone. Non manca, inoltre, il Panettone alla Ciliegia e Fragolina, una creazione dolciaria di alta pasticceria che esalta i sapori più autentici del territorio per dare vita ad un panettone speciale, ricoperto con confettura di ciliegie di Liccia, eccellenza tipica di Castelbuono, e cioccolato rosa.

Domenica 6 novembre, inoltre, il Maestro premia, insieme a Paolo Massobrio, le dieci migliori boutique del Gusto de “Il Golosario”, sullo sfondo di un video emozionale che racconta la favola dell’azienda. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.

Sapori, profumi e alchimie della Sicilia sono la suggestiva cornice della storia e della tradizione dell’azienda dolciaria Fiasconaro, nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione di pasticcieri, è un'eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 30 milioni di euro e una presenza in 60 Paesi con una crescita del 20% su tutti i principali mercati. Fiasconaro è totalmente made in Sicily.

Informazioni: www.golosaria.it