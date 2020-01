Val Gardena: sugli sci e in slittino al chiaro di luna

Tour serali in Fat-e-bike, sci di fondo sotto il chiaro di luna , passeggiate con le ciaspole e cene in baita; ecco alcune delle proposte per trascorrere serate davvero speciale in Val Gardena , secondo il programma Special Alpine Nights , che da gennaio ad aprile (2020) promette divertenti e interessanti esperienze sotto le vette più belle delle Dolomiti .

Sciare al chiaro di luna - Le Fat-e-bike, sono biciclette a pedalata assistita con le quali è possibile correre sulla neve. A Santa Cristina, seguendo i sentieri e accompagnati dalla guida Wolly è possibile scoprire pedalando il Monte Pana e l’Alpe di Siusi. Nel programma anche una bella serata in ottima compagnia, gustando deliziose pietanze, in una baita di montagna. Punto di ritrovo: ogni martedì alle 17 al noleggio Ski Armin. Si può anche praticare lo sci di fondo al chiaro di luna, presso il Centro fondo Monte Pana, sempre a Santa Cristina, il 9 e il 10 gennaio, dalle 20 alle 22, con vin brulé e brulé alla mela. L’entrata è libera e l’attrezzatura a noleggio gratuito.



Ciaspole notturne - Per chi ama le ciaspole, ecco la passeggiata serale con cena in baita. Ogni mercoledì, con ritrovo alle ore 17:30 presso l’ufficio Active & Events, in Piazza Nives, a Selva Val Gardena. Nelle Special Alpine Nights non poteva mancare lo slittino. Il punto di partenza è la stazione del trenino di Resciesa, con il quale si raggiunge la vetta, dove è possibile gustare un’ottima cena e poi scendere in paese con la slitta. Ogni martedì – ore 18.30, appuntamento alla stazione a valle funicolare Resciesa.



Neve e gastronomia - Sempre in slittino ma all’Alpe di Siusi. Ogni giorno su prenotazione, con partenza alle 19 in pulmino direttamente dal proprio alloggio. Si sale con il gatto delle nevi o con la motoslitta fino alla baita e, dopo le discese ecco una cena completa di pietanze tipiche. Infine, lunga slittata notturna al chiaro di luna o con torcia elettrica e rientro in albergo alle 23.30 circa.



Per maggiori informazioni: www.valgardena.it