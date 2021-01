Trento e dintorni, l'inverno come non lo avete mai visto

Il Monte Bondone - Calpestare la soffice neve fresca, sentirne il rumore ad ogni passo, immersi nel silenzio ovattato del paesaggio invernale. Respirare l’aria pura e fresca e godersi il bianco candido e l’azzurro intenso che riempiono gli occhi e il cuore. È questa l’esperienza che conosce bene chi è abituato a camminare in montagna, con le ciaspole dove occorre o semplicemente con gli scarponi ai piedi. Il Monte Bondone, a pochi chilometri dalla città di Trento, offre numerosi e suggestivi itinerari da percorrere anche d’inverno, a passo lento, per godersi il paesaggio incontaminato. Dalla Passeggiata naturalistica con guida alpina, ogni venerdì, per scoprire i luoghi più incantevoli e le bellezze naturalistiche del Monte Bondone, alla Ciaspolata in quota alle Viote il sabato, fino alla Viote Express: ciaspolata nel fantastico mondo del parco naturale delle Viote, organizzata ogni mercoledì.Particolarmente affascinanti le proposte in notturna. Con la Ciaspolata al chiaro di luna si cammina immersi nel silenzio, tra stupende pinete di abeti rossi, a contatto con la natura invernale. Chi vuole godersi lo spettacolo dell’alba, può scegliere la Ciaspolada Sunrise con le guide alpine locali.



Fondo, sci alpinismo e fat bike - Lo sci di fondo ha preso molto piede grazie a piste ben preparate e alla possibilità di addentrarsi in luoghi meno battuti ancora da esplorare. La bellissima conca delle Viote è il luogo ideale dove potersi dedicare a questo sport in una cornice alpina incontaminata, grazie agli oltre 35 km di piste disponibili e al supporto della Scuola Italia Sci Fondo Viote. Ogni lunedì pomeriggio si può provare un semplice tour con gli sci di fondo di 1 ora e 45 minuti, adatto a tutti. Un altro sport autonomo e “libero” è senza dubbio lo sci alpinismo che mette insieme salite con pelli di foca e discese con gli sci, senza bisogno di impianti. Come tutti gli sport va affrontato con consapevolezza e in sicurezza, per questo si possono prenotare lezioni private e di gruppo con le guide alpine locali. Il martedì e il giovedì pomeriggio inoltre viene organizzata un’Escursione con guida sugli sci d’alpinismo facile e adatta a tutti. Gli amanti della due ruote tutto l’anno possono invece cimentarsi con la fat bike e provare così l’esperienza di pedalare con le grandi ruote sulla neve del Monte Bondone. Si può comodamente noleggiare una fat bike in uno dei centri e partire all’avventura.



Tra Cielo e Terra - Osservare stelle e astri è sempre stata un’attività affascinante e suggestiva, che regala emozioni, prima ancora di fornire nuove conoscenze. Se finora vi siete limitati a scrutare il cielo la notte di San Lorenzo, è d’obbligo una tappa all’osservatorio astronomico “Terrazza delle Stelle”, nella conca delle Viote del Monte Bondone. Potenti telescopi, tra cui anche un riflettore newtoniano da 80 cm di diametro, e operatori esperti offrono ai visitatori, da dicembre a febbraio, un’esperienza “A tu per tu con le stelle” per osservare costellazioni, galassie e nebulose e imparare a riconoscere a occhio nudo stelle e pianeti. Prenotazione obbligatoria contattando il Muse. Caratteristica del Monte Bondone è anche la sua ricchezza di piante aromatiche. A questo proposito l’Agriturismo Malga Candriai organizza in dicembre e gennaio un’attività originale e alternativa: laboratori creativi con oli e piante aromatiche del Monte Bondone per imparare a preparare ottime tisane naturali, sciroppi e saponi.



Alla scoperta di Trento e dei suoi dintorni - Basta avvicinarsi alla città di Trento per sentirsi avvolti dalla storia e dall’arte. I numerosi siti archeologici e i rinomati musei, i preziosi palazzi del centro storico e l’elegante piazza Duomo: è davvero ricco il patrimonio culturale di Trento.La città alpina per eccellenza accoglie i visitatori e li accompagna ad esplorare ogni angolo del centro storico con diverse visite guidate, preparate con cura dall’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Chi è interessato in particolare all’aspetto storico della città può scegliere Trento itinerario sulla linea del tempo, il venerdì pomeriggio. Ogni sabato pomeriggio invece si va Alla scoperta di Trento: il centro storico e la cattedrale. Altra attività da non perdere, sempre con guida, è il Trekking: il Doss Trento. Organizzato ogni domenica permette di raggiungere il Mausoleo di Cesare Battisti sul Doss Trento e permette di godersi la vista dall’alto sulla città. Per una visione completamente nuova, si può partecipare a Street Art Tour – Winter Edition, vere e proprie passeggiate esperienziali per scoprire l’arte urbana locale.



A cavallo e a piedi - Una decina di incantevoli laghetti si alternano a borghi caratteristici e castelli medievali, in un paesaggio naturale incontaminato. È la suggestiva Valle dei Laghi che si apre a pochi chilometri dalla città di Trento. Un territorio che custodisce un ricco patrimonio enogastronomico con eccellenze enologiche conosciute in tutto il mondo, come il Vino Nosiola e il Trentino DOC Vino Santo. È il luogo ideale per rigenerare anima e corpo con passeggiate dal sapore d’inverno. Tra queste ad esempio il Trekking al Lago di Cavedine, sabato 23 gennaio e 27 febbraio 2021, o quello al lago di Santa Massenza, località nota per le sue rinomate grappe, in programma per sabato 30 gennaio 2021. E ancora il Trekking Pergolese, San Siro e Rimone sabato 6 febbraio 2021, quello a Padergnone in programma per sabato 13 febbraio 2021, e il Trekking Lago di Terlago sabato 20 febbraio 2021.



Per maggiori informazioni: www.discovertrento.it