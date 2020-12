Courmayeur: sotto il Monte Bianco senza paura

Courmayeur non rinuncia all’inverno. I boschi innevati, l’aria frizzante d’alta quota e i panorami che circondano il Monte Bianco continuano ad esistere come spazi di libertà e pura bellezza. Il richiamo della neve si fa sentire, e la località aspetta di poter riaccogliere a braccia aperte ospiti ed amanti della montagna. E sotto il Re delle Alpi Sono tante le occasioni irrinunciabili per gli amanti della montagna e non solo: tanti eventi anche in inverno con l'iniziativa Welcome Winter.

Si scivola leggeri tra panorami mozzafiato, avanzando al ritmo del respiro, senza fretta. Pura natura, pura bellezza, in Val Ferret, la porta dell’Italia verso la Svizzera, una delle due valli alla cui confluenza sorge Courmayeur. Un autentico paradiso degli amanti dello sci di fondo, con il magico anello che la attraversa completamente. Più di 20 chilometri di piste che si snodano ai piedi delle Grandes Jorasses, con percorsi di diverse difficoltà che permettono di praticare sport a contatto con la natura in tutta sicurezza.



Con le ciaspole sotto il Bianco - I percorsi più affascinanti con le ciaspole sono quelli lungo la Val Veny e la Val Ferret, ma anche il tour dei villaggi di Courmayeur è assolutamente da non perdere. Così come da provare sono i percorsi in notturna, seguendo le tracce di cervi e camosci, o quelli che portano ai rifugi in quota. Con le guide alpine e le guide escursionistiche-naturalistiche è possibile raggiungere “ciaspolando” i Rifugi Bonatti e Bertone o l’Alpeggio Arpetta. Anche l’escursione verso le Baite de La Suche è da mettere in agenda, soprattutto per godere del panorama mozzafiato su tutta la catena del Monte Bianco: dall’Aiguille des Glaciers alle Creste di Rochefort, fino alle Grandes Jorasses.





Nordic Walking - Un altro modo di vivere la passeggiata, in percorsi non innevati, è il nordic walking: la camminata dal ritmo più o meno veloce, fatta con “i bastoncini” che, sebbene ricordino quelli usati per lo sci, si differenziano per materiale e realizzazione. Chi vuole poi cimentarsi nello sci alpinismo, armati di sci e pelli di foca, l’Alta Valle d’Aosta offre un grande numero di possibilità con dislivelli di salita dagli 800 ai 2.000 metri.



Heliski - La stagione 2020-2021 è il momento giusto per provare l’heliski, la disciplina che unisce il brivido di un viaggio in elicottero all’emozione di una discesa in fuoripista. L’esperienza offre la possibilità di accedere a luoghi altrimenti irraggiungibili e ammirare il Monte Bianco da una prospettiva diversa e privilegiata. Un’occasione esclusiva, visto che Courmayeur è l’unica stazione sciistica del Monte Bianco a proporre questa opportunità.



L'incredibile Skyway - Si sale su cabine circolari e trasparenti che ruotano a 360°, affacciate su un panorama che diventa sempre più ripido ed “estremo”. Skyway Monte Bianco collega Courmayeur al tetto d’Europa ed è una via aerea capace di offrire un’esperienza di viaggio imperdibile. Una visione che culmina all’arrivo, a Punta Helbronner (3.462 m), dove la vista si spalanca sulle vette. All’interno della stazione, ristoranti, bar, aree espositive, una sala di proiezione, uno shopping center, una cantina con laboratorio di spumantificazione e la libreria più alta d’Europa.



Per maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it