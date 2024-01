Sulla neve con i bambini? Le belle proposte del Trentino

Se il bambino vuole muovere i primi passi sugli sci o perfezionare il proprio stile, nelle 48 Scuole di sci del Trentino sono a disposizione oltre 2800 maestri, molti abilitati all’insegnamento ai giovanissimi ed anche per migliorare lo stile di mamma e papà.

Personale specializzato attende e intrattiene i bimbi negli otto Baby Park. Anche i Kindergarten, organizzati per la maggior parte direttamente dalle Scuole di sci, propongono programmi giornalieri davvero ricchi di attività, dai laboratori artistici a quelli per imparare a fare lo strudel, ai giochi sulla neve, letture animate ed esperienze nella natura invernale. I 16 My Family Hotel dispongono di camere dotate di culle, fasciatoi, spondine, scalda biberon, sterilizzatori, vaschette per il bagnetto e sgabellini, mentre a tavola si trovano menù pensati per i più piccoli. Dispongono di uno staff capace di rispondere alle esigenze delle famiglie e propongono tante attività per scoprire la natura e il territorio.

L’iniziativa è un ampio catalogo online di attività e servizi esclusivamente dedicati alla famiglia, che saranno ospiti di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Offre un corollario di opportunità a completamento, o in alternativa, alla vacanza sugli sci, pensando sia ai bambini più piccoli (a partire dai 3 anni) sia ai ragazzi dai 13 anni in su da prenotare e pagare direttamente online. Si potrà imparare a conoscere gli animali del bosco dalle loro impronte lasciate sulla neve lungo il sentiero Marciò nella foresta di Paneveggio; scoprire la magia dei borghi di Primiero e Vanoi con il trekking in compagnia dei lama; a Passo Rolle per incontrare i mitici cani da ricerca in valanga del gruppo cinofilo della Scuola Alpina della Guardia di Finanza e vedere le loro esercitazioni sulla neve.

Sono ambientate sulle montagne attorno la Vallagarina le escursioni Sulle tracce degli animali. Si tratta di esperienze in compagnia delle guide alpine alla ricerca delle impronte degli animali sulla neve che si concludono con una golosa merenda. Un'occasione per scoprire il bosco e i comportamenti da adottare in questo ambiente, divertendosi e imparando a rispettare la natura. Monte Baldo, Lessinia, Monte Zugna, Vallarsa, Lago di Cei: queste le mete delle escursioni della durata di circa 2 ore partendo da località facilmente accessibili in auto. Sono in programma di sabato, 17 febbraio e 16 marzo. A Maso Guez, sull’Alpe Cimbra i bambini hanno la possibilità di vivere una bellissima esperienza: insieme a Serafino possono partecipare ad un trekking sulla neve con le sue simpatiche caprette lungo il Sentiero dell'acqua. E al ritorno gustare gli squisiti formaggi prodotti al maso e assistere alla lavorazione del latte.

La stagione invernale a Madonna di Campiglio ha una grande sorpresa per i bambini: una settimana sugli sci in regalo. Funivie Madonna di Campiglio, in collaborazione con l’ApT Madonna di Campiglio, ha aderito alla campagna “Kids on Ski” che vede coinvolte alcune tra le migliori destinazioni sciistiche delle Dolomiti e delle Alpi. Questa promozione mette gratuitamente a disposizione delle famiglie con bambini da 3 a 6 anni principianti l’hotel, lo skipass, il noleggio dell’attrezzatura e la Scuola di sci (livello principianti). “Kids on ski” è riservata alle famiglie che prenoteranno la settimana bianca presso uno degli hotel aderenti di Madonna di Campiglio nelle seguenti settimane: 10/17 e 17/24 marzo.

Paganella

Scivolare con lo slittino tra i boschi innevati della Paganella e lungo una delle tre piste dedicate è un’esperienza adatta a tutta la famiglia. La pista Meriz, raggiungibile comodamente in seggiovia da Fai della Paganella, si sviluppa per quasi un chilometro in mezzo al bosco e, con una pendenza media del 10%, è perfetta anche per i più piccoli. La pista Scoiattolo e la pista Bambi, invece, si possono raggiungere da Molveno: la prima si snoda per un chilometro e mezzo fino alla località Pradel, seguendo un percorso panoramico con vista Dolomiti di Brenta e lago di Molveno; la seconda scende per due chilometri e mezzo nel bosco fino a Pian dei Sarnacli, da dove è possibile rientrare ad Andalo o Molveno grazie al comodo servizio di bus navetta.





Domenica al Mart

Domeniche di inverno, giornate corte e fredde. All’annosa domanda “Che fare con bambini e ragazzi?” rispondono il Mart, l’affascinante Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento. Per i più piccoli sono a disposizione le audioguide alle Collezioni museali, per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni (3 euro) e il kit Esplora il Mart, per scoprire le Collezioni in modo divertente. Gratuito, il kit è adatto alla fascia 4-10 anni, a persone sorde, a persone con disabilità cognitive.



