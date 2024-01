Alto Adige: novità per lo sci di fondo in Alta Badia

L’ Alta Badia , conosciuta per essere la destinazione che offre la massima espressione di momenti di piacere in montagna, propone al proprio ospite invernale molte attività che vanno oltre la pratica dello sci.

Il Centro Fondo Alta Badia è situato in località Armentarola, ai piedi del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies in Alto Adige. La pratica dello sci di fondo è un toccasana per la salute. Oltre a mettere in movimento l’intera muscolatura del corpo, attiva anche la mente, essendo uno sport praticabile in mezzo alla natura. Il Centro Fondo Alta Badia propone oltre 26 km di pista e ben quattro piste agonistiche omologate FIS.