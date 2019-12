Pontedilegno-Tonale: piste da sci, ice music e adrenalina

Le abbondanti nevicate hanno reso perfette le piste da sci, ma accanto alle splendide discese del comprensorio, la stazione di Pontedilegno-Tonale ha programmato una nutrita serie di attività pronte a intrattenere e divertire i suoi ospiti. Nella stagione 2019-20, dopo essersi scatenati sui tracciati di ogni livello di difficoltà, i visitatori si possono sbizzarrire tra il tifo per il proprio discesista preferito nei campionati di sci di altissimo livello, la possibilità di godersi il ritorno dell’ Ice Music Festival nel teatro-igloo sul Ghiacciaio Presena, o approfittare della nuovissima e adrenalinica zip-line : 1.291 metri di lunghezza per 250 di dislivello, in un’esperienza di adrenalina pura.

Il comprensorio offre agli sciatori un grande carosello con 100 km di piste di ogni difficoltà, che vanno dai 1.120 ai 3.000 m. di quota del ghiacciaio Presena, ubicate tra il Presena, Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù. Situata tra la Lombardia (provincia di Brescia) e il Trentino Alto Adige (provincia di Trento), la stazione si estende nell’Alta Valle Camonica e nell’Alta Val di Sole ed offre una natura incontaminata, dato che si trova presso il Parco nazionale dello Stelvio e il Parco dell’Adamello. Le abbondanti nevicate di fine autunno regalano quest’anno piste perfette e discese emozionanti agli sciatori di ogni livello.



Per chi ama l’avventura e il brivido, quest’anno c’è anche una innovativa railzip, frutto di un investimento da 700mila euro da parte della SIT (Società impianti turistici) per un’esperienza davvero da brivido. La zip-line parte da una postazione presso la stazione di partenza della seggiovia Casola, mentre si atterra presso la partenza della seggiovia Valbione. Lo sviluppo complessivo supera ampiamente il chilometro di lunghezza: per la precisione si tratta di 1.291 metri che sviluppano un dislivello di 250 metri e una pendenza media del 20%. Si vola da soli o in coppia, per condividere questa esperienza di pura adrenalina, ammirando panorami mozzafiato sul borgo di Ponte di Legno e sulle maestose cime che lo circondano. La rail-zip può essere utilizzata anche dai bambini, da soli o in coppia con i genitori se non raggiungono i limiti di peso indicati. In ogni caso non occorrono particolati abilità o preparazione fisica.



Lo sport agonistico offre alcuni interessanti appuntamenti: oltre all’Adamello Ski Raid, in programma il prossimo 18 aprile lungo un tracciato estremo sul Presena (8mila metri di dislivello tra salita e discesa e un percorso di 48 chilometri in alta montagna di elevato impegno alpinistico), Il comprensorio Pontedilegno Tonale ospita l’edizione 2020 dei Campionati italiani assoluti di sci alpino. L’appuntamento è per l’ultima settimana i marzo sulle piste più tecniche del Tonale e di Ponte di Legno.

Ma la montagna non è solo neve e sci. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna la musica da brividi dell’Ice Music Festival: dal 4 gennaio sono in programma, all'interno del teatro-igloo da 300 posti realizzato dall'artista americano Tim Linhart, oltre 50 concerti di musica rock, pop e classica eseguiti con 16 strumenti di ghiaccio da strumentisti di livello internazionale. La novità di quest'anno è che la musica è affiancata da altre arti: ci sono una mostra di sculture di ghiaccio dell'artista Ivan Mariotti dalla stazione di arrivo della cabinovia Paradiso fino all'EQ Ice Dome, il teatro che ospita i concerti e che prende nome dal nuovo brand 100% elettrico di Mercedes. Inoltre, la domenica sono in programma spettacoli teatrali, realizzati in collaborazione con il museo delle Scienze di Trento (MUSE) e musicati dal vivo con gli strumenti di ghiaccio, per illustrare in modo originale l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio alpino. Gli spettacoli si alternano con l'Ice Puppets Show, evento in prima mondiale del quale sono protagoniste speciali marionette di ghiaccio animate dal puparo siciliano Mimmo Cuticchio.

E per chi ama rinvigorirsi con un drink corroborante, è tutto da provare il nuovo cocktail Presena, creato dal barman Adrian Cristian e servito nei bar dell'area sciistica: tre parti di Gin, una di Genepy della Valle Camonica, una di Amaro camuno alle erbe e una di sciroppo di agave, tutti da gustare sulla neve.

Tutte le informazioni sono online sul sito www.pontedilegnotonale.com