Courmayeur: sciate adrenaliniche e rispetto per l'ambiente

Ma Courmayeur si distingue per la sua attenzione per il territorio e per l’ambiente, impegno che si ritrova tra le vie della città rese interamente pedonali e nelle valli vicine, limitate al traffico per diminuire l’inquinamento provocato dalle auto.



Rispetto per l'ambiente - Anche la straordinaria stazione SkyWay Monte Bianco si conferma una destinazione sostenibile grazie all’utilizzo di pannelli solari che contribuiscono a rendere minima la dispersione dell’energia, del calore e dello spreco di acqua. La stazione sta mettendo in pratica azioni che incrementeranno la raccolta differenziata, le forniture certificate green con obiettivi specifici da raggiungere entro il 2022. Questo programma fa parte di “Save the Glacier” - Skyway Monte Bianco.



Patromonio Unesco - Durante l’estate 2019 è stata presentata la candidatura del Monte Bianco a patrimonio mondiale UNESCO come “paesaggio culturale”, un riconoscimento cui la regione Valle d’Aosta aspira da tempo, per garantire al Massiccio una maggiore tutela. La tutela del Gigante Bianco permetterà di contribuire, grazie a tecniche moderne e sostenibili, alla salvaguardia del territorio e al mantenimento della diversità orografica e naturalistica.



Emozioni bianche - Courmayeur è una destinazione per chi è alla ricerca di esperienze emozionanti ma anche per vivere una montagna autentica. Il freeride e lo scialpinismo sono gli sport ideali per raggiungere le vette incontaminate e percorrere itinerari fuori pista, supportati dalla preparazione e dalla professionalità della Società delle Guide Alpine di Courmayeur.



La Mer de Glace - Attività esclusive come l’heliski, praticabile, nell’area del Monte Bianco, solamente a Courmayeur e le tante discese dai ripidi pendii innevati, insieme alla famosissima traversata della Vallée Blanche: una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo, rinomata per la sua bellezza e la sua maestosità. Una discesa che si sviluppa sul ghiacciaio della Mer de Glace nel cuore del massiccio del Monte Bianco, con partenza da Punta Helbronner a 3466 mt, raggiungibile comodamente da Skyway Monte Bianco, e arrivo a Chamonix a 1042 mt - 18 km tra guglie granitiche, crepacci e seracchi.



Pr maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it