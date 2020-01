Dolomiti: neve da sballo con slittini e bob

Ciaspole. Slitte. Silenzio e calma. Velocità e adrenalina. Ecco dove divertirsi con le attività più entusiasmanti dell’inverno, sci escluso, in giro per le Alpi. Partiamo da Obereggen , la località logisticamente più comoda sia per raggiungibilità dalle città, sia per i suoi collegamenti interni via sci, ciaspole e funivie rapide attrezzate per trasportare le slitte . Si arriva in pochi minuti da Bolzano e ci si trova improvvisamente in un paesaggio completamente innevato dal fascino impareggiabile: il silenzio viene rotto solo dal rumore di passi o dal fruscìo dei solchi dello slittino.

Sotto al massiccio dolomitico del Latemar ci sono sentieri perfetti da percorrere durante il periodo invernale in sicurezza e con la garanzia di ottenere l’effetto di distensivo piacere che in questi viaggi si va cercando: dalla stazione a valle di Obereggen si segue il sentiero n.9 fino all’hotel Cristal, per poi girare a sinistra. Si continua a salire fino alla malga Epircher Laner e poi si procede verso il rifugio Oberholz in mezzo ad un suggestivo bosco di conifere. Dopo circa un’ora e mezzo di ciaspolata il nostro viaggiatore raggiunge il rifugio a 2100m di altitudine, e fra uno snack gourmet e una ricetta della tradizione si riempie gli occhi di bellezza davanti allo spettacolo che entra dalle vetrate a forma di capanna dell’Oberholz. Ci troviamo in uno dei rifugi premiati come tra i più chic e armonici del panorama internazionale, dall’architettura avveniristica - design contemporaneo ma alpino, che trasmette continuità dentro/fuori - e green - alimentato con biomasse e costruito con legno di larice e abete rosso del luogo - elegante ed accogliente. Il calar del sole sulle vette dolomitiche è fonte di piacevole turbamento. Non a caso Benji e Fede hanno recentemente girato quassù il video del brano “Magnifico difetto”. Poi il brivido della discesa in slittino da Epircher Laner verso le due lunghissime piste dedicate è irrinunciabile; grandi e piccini possono gareggiare in destrezza nel pilotare il mezzo e poi risalire con gli impianti, che sono pensati per poter trasportare in sicurezza le slitte (www.valdega.it).

A poca distanza, collegata via sci e impianti (fra cui la appena inaugurata seggiovia Reiterjoch, disegnata da Pininfarina, che collega Alto Adige e Trentino in 2 minuti) si trova la straordinaria pista da bob su rotaie di Gardonè: per trascorrere un pomeriggio eccitante che poi non si dimentica.

Spostiamoci alla Plose, dove si trova la pista da slittino RudiRun, lunga circa 9 chilometri e 1000 metri di dislivello, una delle piste da slittino più lunghe in Europa. Per chi adora la velocità la seconda metà della discesa è quella esaltante, più ripida e impegnativa, da competizione. Per prendersela comoda però meglio la passeggiata abbinata alla slitta: prima a piedi con ciaspole o scarponi trainando lo slittino in direzione Malga Rossalm (un’oretta circa), sotto il sole e con bellissimo paesaggio, poi discesa dolce in slittino per il ritorno.

In Valle Isarco si trova la pista da slittino più lunga d’Italia e illuminata per discese in notturna: nell’area sciistica di Monte Cavallo a Vipiteno il nostro viaggiatore può scendere su questo tracciato lungo circa 10 chilometri da mattina a sera ed anche after hour, realmente fino a mezzanotte ogni martedì e venerdì.

Esclusivamente dedicata agli esperti della slitta è la pista Klammbachalm a Sesto in Val Pusteria; la partenza è dal Passo Monte Croce, dopo circa due ore e mezzo di ciaspolata impegnativa, ma poi la discesa ripagherà della fatica: quei 6 chilometri e mezzo su un dislivello 600 metri scorrono velocissimi in una totale immersione nella natura, nel silenzio, richiedono abilità e sangue freddo, sprizzando gioiosa adrenalina fin all’ultimo metro (www.sexten.it).



A Plan, un piccolo paese della Val Passiria chiuso al traffico, dall’atmosfera apparentemente anacronistica e in realtà ideale, si trova la pista della malga Guenboden. Si parte dalla malga a 2.000 metri e giù fino alla stazione a valle della cabinovia a 1.600 metri, per una lunghezza complessiva di 3,5 chilometri.

Spostandosi a Ortisei, in Val Gardena, si può percorrere una divertente pista naturale e soleggiata: il nostro viaggiatore sale fino al rifugio Raschotz a 2282 metri con la funicolare Rasciesa oppure – accompagnato da una guida esperta - affronta la salita con le ciaspole per una passeggiata molto lunga ma spettacolare. Da qui si può slittare fino ad Ortisei per circa 6 chilometri, o anche ripetere più volte la parte alta del percorso sfruttando la stazione intermedia della funicolare.