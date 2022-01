Montagna del Friuli Venezia Giulia: neve, natura, relax

Dalla nuova seggiovia dedicata al Giro d’Italia ai lavori di manutenzione e miglioria delle piste, lungo l’intero arco alpino del Friuli Venezia Giulia, dalle Dolomiti alle Alpi Giulie passando per la Carnia, sono tante le occasioni per trascorrere momenti di relax a stretto contatto con la natura, rigenerarsi e praticare sport in uno scenario suggestivo e spettacolare. Ecco dove.



Piancavallo e montagna pordenonese - Non solo neve sulle cime delle montagne pordenonesi: per questa stagione la Valcellina offre laboratori per lavorare la paglia, corsi di cucina e corsi per imparare a fare i formaggi e la ricotta. Per chi ama invece immergersi nella natura, le proposte spaziano dallo sci alle camminate, alcune delle quali da praticare con o senza ciaspole lungo i sentieri della montagna pordenonese (negli infopoint della regione è possibile trovare Top20 winter trail per una panoramica sui migliori sentieri).



Carnia - L’incanto e la magia di Sappada, inserita anche tra i borghi più belli d’Italia, sono già di per sé la cornice favolosa nella quale concedersi una pausa in mezzo alla neve. Per chi invece vuole mantenersi attivo, alla proposta delle discese su pista e tracciati si aggiunge lo sci di fondo con i campioni Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer, ma anche l’urban trekking fra le vie del borgo di Sappada vecchia, piena di tradizioni tutte da scoprire. Per chi invece vuole immergersi nel cuore della Carnia non resta che fare tappa sullo Zoncolan, in cui gli amanti dello sci troveranno discese per tutti i gusti nonché escursioni tematiche con le ciaspole, e le romantiche passeggiate a cavallo sulla neve. Sempre in Carnia, Forni di Sopra/Sauris resta la destinazione adatta per chi, con bambini e famiglia, cerca una soluzione comoda e divertente - avvicinamento all’hockey e giochi sulla neve, fiaccolate lungo il fiume Tagliamento e la possibilità di cimentarsi nel biathlon - che unisca relax, natura e anche il piacere di scoprire l’enogastronomia.



Tarvisiano - Il Tarvisiano è la meta giusta per chi cerca il giusto mix tra natura, sci da discesa e di fondo, passeggiate e anche la possibilità di immergersi nei suoi boschi, con la foresta millenaria di Tarvisio, la più grande d’Italia. Le Alpi Giulie, con in cima il Lussari che ospita il santuario mariano meta di numerosi pellegrini, faranno da sfondo alle passeggiate, al forest bathing e lo yoga che è possibile praticare in mezzo agli alberi, escursioni con le fat bike e ancora passeggiate storiche a scoprire questo angolo affascinate del Friuli Venezia Giulia, punta di un anello che confina e unisce Italia, Austria e Slovenia.



Parchi - Per chi vuole immergersi nella natura incontaminata e nel silenzio di paesaggi innevati il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane conferma la versione invernale dell’iniziativa Parco Wellness outdoor: un ricco calendario di escursioni, sport e attività per i più piccoli tra magici paesaggi e impressionanti cime dolomitiche in compagnia delle esperte guide del parco, mentre il parco naturale delle Prealpi Giulie propone durante tutto l’inverno attività di diversa difficoltà e livello per conoscere luoghi insoliti ma non meno suggestivi.



Non solo sci - Per vivere la montagna oltre alle mille animazioni lungo l’intero arco alpino ci sono nuove proposte per offrire agli ospiti l’opportunità di godere al massimo delle cime attraverso diversi pacchetti tra settimana bianca, weekend outdoor a scoprire la magia della neve, sci, esperienze nella natura o enogastronomiche in alcuni dei più suggestivi ristoranti della regione come a Sappada, in cui il tour gourmet si accompagna alla magia fiabesca di questa località montana, oppure si può optare per la proposta di cani e la slitta nella piana di Fusine, o rilassarsi e godere del relax più assoluto in una calda e accogliente atmosfera montana.



