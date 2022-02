Neve: le proposte delle Perle dell'arco alpino

Tante attività originali per tutta la famiglia pensate per vivere esperienze insolite e scoprire la montagna dal suo lato più autentico. Scopriamo insieme alcune delle proposte delle località italiane del network Alpine Pearls.



Alpe Cimbra - Avventure sui pedali sulle nevi dell’Alpe Cimbra. Esperienze con le “ruote grasse” anche per i meno allenati con le fat-bike elettriche. Tutti i giorni escursioni guidate e night ride per gli amanti della notte: buio, silenzio, scricchiolio della neve e frontalini che illuminano il percorso creando una magica atmosfera, con vin brulè finale per concludere alla grande la serata in questa Perla del Trentino.



Cogne - Fotografare la natura, risalire ruscelli ghiacciati, scoprire la storia delle miniere e dedicarsi ad attività outdoor a tu per tu con la natura nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, dalle ciaspole allo sci di fondo. Con il programma invernale di Cogne Outdoor sono davvero tante le esperienze da vivere all’aria aperta con tutta la famiglia: le attività sono aperte a tutti e gratis per gli ospiti delle strutture Cogne Outdoor.



Chamois - Escursioni con le racchette nell’unico Comune italiano car-free, per scoprire che senza auto si vive più felici. Tante le storie da scoprire ciaspolando, tutti i sabati mattina, accompagnati dalla guida Gian Mario: da una casa in legno costruita nel Basso Medioevo al santo che proteggeva le carovane di Mercanti di vino diretti in Svizzera. E alla fine un bel pranzo in rifugio. Tutti i venerdì e sabato ciaspolate in notturna, con brindisi en plein air e possibilità di gustare i piatti tipici della cucina valdostana e la polenta cotta sulla stufa a legna.



Ceresole Reale - Ciaspolate per tutti nella Perla piemontese del Gran Paradiso. “Battesimo delle ciaspole” con nozioni tecniche di base per chi si avvicina per la prima volta a questo sport, “Bimbi in ciaspole” per ciaspolate a misura di famiglia con piccoli dai 7 ai 12 anni, “Ciaspola con gusto” per chi dopo la fatica vuole gustarsi un pranzo tipico alpino e “Luna di neve” per chi preferisce l’avventura notturna, prima di ritemprarsi con un’appetitosa cena di montagna.



Limone Piemonte - Conquistare la cima salendo con le pelli di foca e godersi il panorama verso l’orizzonte prima di gustarsi una fantastica discesa in neve fresca. Sulle montagne di Limone Piemonte sono davvero tante le cime panoramiche da cui, lo sguardo, da sud verso est, può spaziare fino al mare e alla Corsica e, da ovest verso nord, alle imponenti cime alpine con il Monviso e in lontananza il Cervino e il Monte Rosa.



Moena - Ciaspolata “in paradiso” all’Enrosadira è il titolo di una fra le più accattivanti attività proposte dal programma Moena Outdoor, per vivere esperienze indimenticabili fra le montagne della Val di Fassa. Si sale con la seggiovia Costabella e si scende fino al rifugio Paradiso per gustare una deliziosa merenda, prima di concludere la discesa ammirando lo spettacolo unico e magico dell’Enrosadira, il tramonto che tinge di rosso le Dolomiti.



Forni di Sopra - In questa Perla del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane l’inverno è a misura di famiglia. Oltre a sci alpino, sci nordico e ciaspolate, da pochi giorni ha aperto anche il nuovo palaghiaccio “Dolomiti in tutti i sensi”, per divertirsi scivolando sul ghiaccio in una splendida struttura con nuovissima copertura in legno. Imperdibili poi, per i più piccoli ma non solo, le camminate sulla neve con l’asinello Biagio, simpatico compagno di avventura per trascorrere indimenticabili momenti immersi nella natura.



San Martino di Castrozza - Con il programma “Oltre lo sci”, la località new entry 2022 nel club delle Alpine Pearls ha preparato un programma ricchissimo come alternativa o arricchimento alla vacanza sugli sci. Tante esperienze insolite per vivere la montagna e l’ambiente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino in inverno. Fra le tantissime esperienze segnaliamo le ciaspolate con le guide alpine, “Storie di latte – Un venerdì in stalla” in compagnia del caseificio di Primiero (attività proposta a gennaio e febbraio con un bel giro in carrozza) e I gustosi laboratori per imparare a preparare ottimi piatti tipici, come gli spätzle e lo strudel.



