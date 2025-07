In vetta al Monte Generoso, ci siamo andati... in treno

Man mano che la cremagliera ci tira su in vetta, il paesaggio si fa più affascinate e il treno attraversa la stazione intermedia della Bellavista a 1200 metri di altitudine. Anche qui un punto di ristoro offre al turista le prelibatezze del territorio. E qui si può anche pernottare in un’elegante casetta di legno con tetto in vetro: tutto questo è possibile nel micro-habitat "Momò Bellavista". Una "casa nel bosco" immersa nella natura, in cui sembra davvero di poter toccare il cielo con un dito. Il micro-habitat è stato creato in base a principi biologici e la sua particolarità risiede proprio nel suo tetto in vetro con vista sul cielo notturno. La sua posizione ai margini della vasta altura, offre un panorama stupendo fino alla Pianura padana.