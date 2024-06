Estate a Bormio e nel suo comprensorio

ITINERARI A TEMA - Dalla Preistoria al Novecento Bormio e il suo territorio sono stati uno snodo di passaggio, incontro e scontro, del quale ancora oggi possiamo leggere le tracce in palazzi signorili, piazze, chiese e torri, senza dimenticare i resti della Grande Guerra. Un motivo in più per visitarla nella bella stagione scegliendo tra i tanti itinerari che offre il suo comprensorio. Un’occasione per scoprire le antiche tradizioni custodite in usanze, folklore e piatti tipici. Senza dimenticare le Terme, per la quali Bormio è storicamente nota, e la natura e le straordinarie montagne che le fanno da corona.



ITINERARI MEDIEVALI - Si snodano fra il centro storico di Sondalo (a una ventina di km da Bormio) e le Torri di Fraele di Valdidentro. Del centro storico di Sondalo v’è testimonianza già in documenti del XI secolo, anche se la sua origine è senz’altro più antica. Dal fascino medioevale, le sue viuzze restituiscono testimonianze quali: il caratteristico “bui redond”, antica fontana ottagonale; la chiesa di Santa Marta, dal tipico campanile romanico o la chiesa di santa Agnese, già documentata nel 1215.Da non perdere, poi, le Torri di Fraele (nel comune di Valdidentro), un sistema difensivo di alta quota. Edificate nel 1391, sovrastano l’omonima vallata, una delle più ampie del Parco Nazionale dello Stelvio. Le torri si raggiungono superando una strada a tornanti (in totale 21) e presidiavano l’antica strada imperiale di Alemagna, grazie alla quale i vini valtellinesi raggiungevano Austria e Baviera, mentre verso l’Italia scendevano i carichi di sale.