Cortina, emozioni slow con la Regina delle Dolomiti

Cortina, designata come sede delle Olimpiadi del 2026 , è circondata dalle Dolomiti, Patrimonio Naturale UNESCO ed è immersa nel Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, che quest'anno celebra i trent'anni dalla fondazione. Il suo paesaggio è abbellito da celebri cime, molte delle quali svettano oltre i 3.000 metri.



Sci fuori dagli schemi - Sulla montagna alla maniera dei vecchi tempi: la proposta delle Guide Alpine di Cortina per l’inverno 2020-2021 porta gli amanti dell’alta quota su itinerari poco battuti e nascosti, lontani dalla folla, calzando gli sci da scialpinismo, per poi scendere lungo pendii immacolati. Le modalità tra cui scegliere sono diverse: Ski Fitness (su strade forestali, utilizzando l’attrezzatura più leggera reperibile sul mercato, cercando un ritmo e una cadenza da esercizio aerobico prolungato), Ski Touring Approach (escursioni che non richiedono una grande preparazione dal punto di vista aerobico, con 600 metri di dislivello massimo e un ritmo “tranquillo”), Ski Touring Adventure (pendii ripidi, attraversamento di forcelle senza limiti e confini, a tu per tu con la montagna).



Aperte le piste di sci di fondo - Le piste attendono i fondisti e chi vuole cimentarsi nello sci nordico per la prima volta: alle emozioni delle discese in pista si sostituiscono le suggestioni dei percorsi in piano, lunghi circa 70 chilometri, circondati dalla meravigliosa natura del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo. Sono aperti i campi scuola, l’anello da 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, il sottopassaggio e la Pista Aereoporto. Non sono aperti i tratti della Ferrovia Fiames-Ospitale, Pian da ra Spines, Pian de Loa-Podestagno-Ferrovia.



Emozioni sulla neve - La vacanza sulla neve è all'insegna delle emozioni con le tante proposte di Dolomiti SkiRock. Ciaspolata in notturna con merenda in una grotta segreta, luccicante di stalattiti ghiacciate; o ancora escursioni in motoslitta con autista, per raggiungere agevolmente alcuni luoghi da dove partono entusiasmanti itinerari da percorrere con le ciaspole o con gli sci da scialpinismo. Un corso di sci fuoripista, per imparare le tecniche e acquisire le informazioni necessarie per padroneggiare in sicurezza questa bellissima disciplina.



Scialpinismo - Un corso di scialpinismo, per imparare una delle attività sportive più affascinanti e complete che si possano fare in montagna, apprendendo le tecniche di sciata e di sicurezza sui diversi terreni d'azione nel rispetto delle diverse condizioni niveo-meteorologiche. Un corso di autosoccorso in valanga e utilizzo ARTVA, che permette di imparare a gestire, con la dovuta preparazione tecnica e psicologica in un tempo breve e preciso, un autosoccorso in valanga. I corsi sono tenuti da una Guida Alpina Dolomiti SkiRock.



Sleddog - In località Pezié de Parù, il sabato e la domenica è possibile vivere l'emozione della corsa con i cani da slitta insieme a due guide d'eccezione, Ararad Khatchikian e Monica D’Eliso. Ararad e Monica sono gli unici mushers (conducenti di slitte e cani) italiani che hanno partecipato a gare, avventure ed esperienze internazionali di insegnamento in Alaska, Yukon Canadese, Alpi Europee, Islanda, Lapponia Svedese e Norvegese. Le uscite sono organizzate in collaborazione con la AS Scuola Internazionale Mushing.



