Montagna scaccia stress: ecco sei luoghi mitici

A rivelarlo sono i dati raccolti relativi alle vacanze in montagna: mentre nel 2019 nel periodo ottobre-dicembre le destinazioni d'alta quota interessavano il 2,8% delle prenotazioni totali, nel 2020 rappresentano quasi il 10%. Per chi vuole trascorrere qualche giorno in montagna ed è alla ricerca di idee, Volagratis.com ha selezionato le 6 destinazioni d’alta quota, tra le più desiderate dagli italiani, da non perdere questo autunno: un viaggio dai panorami della Valle d’Aosta alle terme delle provincia di Sondrio per qualche giorno tra natura e relax.



Bormio, Sondrio - Nel cuore dell’alta Valtellina, Bormio è un concentrato di cultura e natura, con un centro storico medievale che ruota intorno a Piazza Kuerc e alla Torre delle Ore e ricco di musei e antichi edifici che raccontano la storia del territorio. Bormio è la meta ideale per chi cerca un po’ di relax: gli antichi bagni romani e quelli più moderni, infatti, mettono a disposizione percorsi termali adatti a tutti e a tutte le stagioni.



Merano, Bolzano - Un elegante centro storico caratterizzato da portici medievali ed edifici in stile Liberty incorniciato da cime alpine e ricco di verde: Merano è una delle principali città dell’Alto Adige, un luogo da favola che in passato ha accolto i reali di tutta Europa. Tra le attrazioni da non perdere il Castel Trauttmansdorff, che tra le sue sale ha ospitato anche la Principessa Sissi.



Predazzo, Trento - Nota anche come il “Giardino geologico delle Alpi” grazie alla più alta concentrazione di varietà geologiche al mondo, Predazzo è uno dei principali centri della Val di Fiemme. Circondata da sentieri percorribili in ogni stagione, l’intera area è un paradiso per gli amanti dello sport e della natura che possono andare alla scoperta dei laghi che costellano le cime, come quelli del Colbricon, e dei boschi che tra autunno e inverno si colorano di centinaia di sfumature diverse.



Pinzolo, Trento - All’interno di un ricco comprensorio sciistico, nell’alta Val Rendena, Pinzolo è circondata dalle Dolomiti del Brenta, dal gruppo dell’Adamello e della Presanella. Vivibile tutto l’anno, questa località trentina si trova a pochi chilometri dalle principali attrattive del territorio: da Madonna di Campiglio alle cascate di Vallesinella, passando per i parchi naturali da esplorare con le ciaspole ai piedi.



Cortina d’Ampezzo, Belluno - Cortina d’Ampezzo, in posizione strategica a due passi dal Trentino-Alto Adige, dal Cadore e dalla Val Pusteria, è una delle Regine delle Alpi: una destinazione elegante che unisce l’amore per la montagna e per la natura a quello per lo shopping. Gallerie d’arte, negozi d’antiquariato, botteghe artigiane e boutique si alternano tra le strade di un centro storico incorniciato dalle candide pendici delle Dolomiti bellunesi.



Courmayeur, Aosta - Ai piedi del Monte Bianco e crocevia di culture, Courmayeur è uno dei principali centri della Val d’Aosta e sede del Museo alpino “Duca degli Abruzzi”, che racconta la storia di un mestiere antichissimo: quello delle guide alpine. Tra storia e cultura, la località regala anche panorami mozzafiato, come quelli che si possono ammirare dalla Skyway Monte Bianco, la funivia che accompagna fino a 3.466 metri sul livello del mare.