Carinzia: tuffarsi nel benessere sullo sfondo delle Alpi 

Warmbad-Villach - Una struttura moderna e innovativa dove passare momenti di totale relax: le KärntenTherme di garantiscono tutto questo e molto di più. Completamente rinnovate solo pochi anni fa, il centro ha fatto delle parole “Fit, Fun & Spa” il suo motto diventando celebre per la sua grande capacità di offrire varie proposte in tema di bellezza e wellness. Saune, Hamam e bagno turco per i genitori, mentre i bambini hanno una zona interamente dedicata a loro con scivoli a tubo e Crazy-River. Gli ospiti degli hotel attigue alle terme, il Karawankenhof e il Warmbaderhof, hanno la possibilità di accedere alla sauna e alla piscina direttamente in accappatoio. Le KärntenTherme di Warmbad-Villach sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 22. Anche i possessori della tessera Winter Kärnten Card possono accedere, per una volta nella durata della carta, gratuitamente alle zone FUN e SPA dopo le 17.



Bad Kleinkirchheim - “Dalle piste alle terme” è il motto dell’area di Bad Kleinkirchheim, località famosa per la sua offerta dedicata agli sport invernali nella quale però è possibile scegliere fra due diverse strutture termali. I bagni Thermal Römerbad offrono uno spazio di 12.000 metri quadrati dedicati al benessere. Divisa su tre piani si possono trovare oltre dieci diverse saune e l’intera struttura termale permette anche di godere di una vista meravigliosa direttamente sulle piste da sci. Alle Terme di St. Kathrein, invece, gli ospiti trovano l’area balneare indoor più vasta della Carinzia. Un luogo dedicato a tutta la famiglia grazie al divertimento assicurato anche per i più piccoli; è presente anche lo scivolo acquatico più lungo della regione. L’acqua termale di Bad Kleinkirchheim ha invece effetti lenitivi contro le affezioni allergiche, l’emicrania, i reumatismi e le lesioni dei dischi intervertebrali.



Tuffi nell’acqua dei laghi - – Non occorre essere come quei temerari che si tuffano il primo dell’anno a Velden am Wörthersee: chi vuole concedersi un bagno in uno dei laghi della Carinzia anche d’inverno può immergersi nelle piscine riscaldate di alcuni hotel che popolano le sponde del lago: l’Hotel Kollers sul Millstätter See, il Schlosshotel Seefels sul Wörthersee e l’Hotel Hochschober sul Turracher See a Turrach.



Le case balneari - Per tutto l’anno, la casa dei bagni 1° Kärnten Badehaus, consente di gustare il piacere di qualche momento di relax sul lago Millstätter See. Realizzata direttamente sulla sponda del lago, la “Badehaus”, offre una vista straordinaria sull’incantevole scenario naturale delle montagne che si stagliano tutte intorno allo specchio d’acqua. Qui si può trascorrere una perfetta vacanza al lago anche in inverno tra cabine sauna, tepidarium, bagno turco all’acqua salata e la grande piscina “Infinity”, da 60 mq, dove l’acqua mantiene una teperatura di 35°C. Insomma, un luogo dedicato al benessere che lo accomuna alla casa dei bagni “Werzer’s Badehaus”, a Pörtschach am Wörthersee.



La magia della natura - Anche quando la stagione invernale volge verso il termine, la Carinzia è capace di stupire. Ogni anno si può assistere ad un fenomeno naturale davvero speciale. Durante il periodo del disgelo l’acqua torna a sgorgare dalla fonte Maibachl a Warmbad Villach e vicino alla sorgente principale si formano due bacini naturali nei quali è possibile fare il bagno all’aperto nell’acqua termale alla temperatura di 28°C. Dichiarata monumento naturale nel 2005, l’acqua della sorgente Maibachl, ha effetti benefici e curativi ideali per disturbi cardiocircolatori e dell’osteoporosi. Mentre, per divertirsi in acqua anche d’inverno, in Carinzia sono a disposizione varie piscine coperte a Klagenfurt, Spittal, Heiligenblut, Kötschach-Mauthen, Mallnitz e St. Veit an der Glan.





Per maggiori informazioni: www.carinzia.at