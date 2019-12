Sciare in Friuli Venezia Giulia, da Sappada a Tarvisio

E la montagna del Friuli Venezia Giulia offre anche tutta una serie di nuove iniziative per vivere la montagna in maniera unica: l’Aperigatto o il Fly&Ski, il sorvolo delle Alpi Carniche con un ultraleggero abbinato a una giornata di sci sullo Zoncolan o, ancora, l’animazione “Vivi l’inverno” con una serie di iniziative pensate da PromoTurismoFVG come escursioni con racchette da neve, scialpinismo e passeggiate in carrozza, in aggiunta alle attività rivolte a famiglie e bambini.



Il fascino delle Dolomiti - Per chi è attratto irresistibilmente dal fascino delle Dolomiti c'è Forni di Sopra con le sue piste che si snodano tra paesaggi mozzafiato. Gli appassionati di biathlon sono poi attesi a Forni Avoltri, che vanta uno dei tre prestigiosi centri nazionali per lo sci nordico-biathlon riconosciuti dalla FISI : ancora pochi passi ed ecco uno dei Borghi Più Belli d’Italia, Sappada, isola alpina ricca di storia e tradizione, circondata dalle vette della Val Comelico.



Con i cani da slita sulla neve - E si può anche unire allo sci il brivido di tagliare il vento su una slitta trainata da una squadra a quattro zampe, con la scuola di sleddog di Tarvisio. Ed ecco il palcoscenico bianco in cui si esibiscono i grandi campioni dello sci a Ravascletto-Zoncolan. Ci si può tuffare in un mondo traboccante di attrazioni sulla neve disegnato sulle esigenze dei giovani come a Piancavallo oppure avventurarsi in una romantica corsa in carrozza a Sauris, dove si può anche vivere l’esperienza dell'albergo diffuso.



La montagna del Friuli Venezia Giulia offre anche tutta una serie di nuove iniziative per vivere la montagna in maniera unica: l’Aperigatto o il Fly&Ski, il sorvolo delle Alpi Carniche con un ultraleggero abbinato a una giornata di sci sullo Zoncolan o, ancora, l’animazione “Vivi l’inverno” con una serie di iniziative pensate da PromoTurismoFVG come escursioni con racchette da neve, scialpinismo e passeggiate in carrozza, in aggiunta alle attività rivolte a famiglie e bambini.



Grande sport - Sport e grandi eventi saranno anche protagonisti dell’inverno sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Si parte a gennaio, il 25 e 26 con la Coppa del mondo di snowboard a Piancavallo, organizzata in collaborazione con l’asd Sporting Club Piancavallo nella splendida cornice delle Dolomiti Friulane e nell’arena preferita dagli amanti della tavola. L’1 e 2 febbraio a Forni di Sopra sarà protagonista il Trofeo Biberon, organizzato dallo Sci Club 70 asdr con 400 atleti, mentre dal 7 al 9 febbraio a Piancavallo si terrà la Fis Continental Cup Cross-Country in collaborazione con l’asd Sci club Panorama e il 13 e 14 sempre febbraio a Sella Nevea il Fis Alpine Skiing European Cup (Us Camporosso).



Per maggiori informazioni: www.turismofvg.it