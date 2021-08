Alto Adige: tuffarsi tra le vigne

E mentre ci si riposa a bordo piscina, ci si può rinfrescare con un cocktail a base di sidro di mela e fiori di sambuco, o con un prosecco di mele e zenzero. e tra tutti i deliziosi vini altoatesini è il Rosato Lagrein Kretzer quello preferito delle donne, come segnala Vinum Hotels Alto Adige/Südtirol, che riunisce hotel specializzati.



Vista sui vitigni Traminer - Una piscina naturale con vista sul vitigno del Gewürztraminer. È la proposta dell’Hotel Plattenhof di Termeno sulla Strada del Vino nella zona vinicola Bassa Atesina. La piscina panoramica outdoor è dotata di un sistema di filtraggio automatico naturale, l’unico finora in Alto Adige, per questo, pur essendo stata realizzata artificialmente, si è guadagnata il titolo di “piscina naturale”. L’acqua è riscaldata tutto l’anno e la piscina è immersa in un paesaggio naturale davvero unico, vicino al Lago di Caldaro. I vigneti che circondano la piscina sono coltivati da oltre 400 anni dalla famiglia Dissertori e producono un ottimo Gewürztraminer.



Piscina panoramica - Vista sui vitigni, oltre che sulle imponenti montagne e la città in lontananza, anche per la piscina esterna panoramica dell’Hotel Tenuta Pacherhof di Novacella nella zona vinicola Valle Isarco. Immergersi nella vasca in acciaio, lasciar accarezzare la pelle dall’acqua senza cloro, piacevolmente riscaldata tutto l’anno a 32°C, con lo sguardo che indugia sui vitigni e le montagne circostanti. Una volta usciti dall’acqua, le sdraio invitano a un bagno di sole. Il relax continua nella luminosa piscina interna, con ugelli massaggianti e impianti controcorrente. L’hotel organizza su richiesta visite guidate nei vigneti e in cantina, dove si possono degustare i vini prodotti artigianalmente, che ormai da diversi anni si fregiano di prestigiosi riconoscimenti.



Piscina in marmo di Carrara - Una grande piscina esterna in marmo di Carrara, incorniciata da un ampio prato con alberi da frutto sotto i quali ripararsi dal sole, e due grandi tini di vino jacuzzi che invitano la coppia a godersi un bicchiere di vino, rilassandosi nell’acqua piacevolmente calda. Tra le strutture dei Vinum Hotels, il Weingut Klosterhof di Caldaro sulla Strada del Vino, nella zona vinicola Oltradige, stupisce i suoi ospiti con la sua Wine-Spa Sanus per Vitis con trattamenti a tema. Oskar e Hannes Andergassen organizzano su richiesta passeggiate tra le vigne del Pinot bianco “Trifall”, visite alla cantina e alla distilleria, assaggi di vini, distillati e prodotti tipici nella nuova sala degustazioni in legno d’acacia locale.



Piscina e giardini - Nella zona vinicola Merano e dintorni, a Tirolo si trova l’Hotel Kronsbühel, altra struttura Vinum Hotels da segnalare per la sua piscina esterna. Immersa nel giardino curato con sdraio e ombrelloni, è riscaldata con energia solare così da permetterne l’utilizzo anche in primavera e in autunno. Ma è sicuramente in estate che la si gode al meglio, grazie alle temperature calde che invitano a trovare refrigerio nell’acqua, magari dopo un’escursione a piedi o in bicicletta. La vista splendida dalla piscina ripaga i sensi! Situata in una posizione rialzata, regala infatti un panorama su Merano e la Val d’Adige. La piccola e graziosa oasi benessere mette a disposizione anche idromassaggio, sauna, sauna a raggi infrarossi e solarium.



Nel castello - Lo Schloss Plars. Wine & Suites di Lagundo rientra nella classifica delle più belle piscine dei Vinum Hotels con la sua nuova piscina panoramica a sfioro immersa nei giardini del castello. Raggiungibile mediante un sentiero fiorito, tra bellissime rose, ortensie e oleandri, si affaccia sui vigneti e sul paesaggio montano: un luogo d’incanto per riposare l’anima. Il titolare Andreas Theiner organizza, su richiesta, camminate con visita alla cantina e degustazione dei vini prodotti nella Tenuta, ma anche corsi individuali e workshop per chi desidera approfondire le sue nozioni sul mondo enologico.