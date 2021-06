A Livigno per rigenerare la mente e il corpo

Tutto è pronto a Livigno per dare il via alla stagione estiva dal prossimo 12 giugno. Molteplici le novità e le misure introdotte dalla località per garantire ai visitatori un soggiorno indimenticabile all’insegna dello sport, del benessere e del relax, in un luogo che incoraggia il distanziamento naturale offerto dagli ampi spazi e dalla vasta rete di sentieri ad alta quota.



Escursionismo green&safe - 2021 Livigno è pronto a partire con una nuova iniziativa, volta a combinare l’esercizio fisico con la pulizia dell’ambiente. E’ il Plogging - il trekking che fa bene alla natura, una pratica che arriva dalla Svezia, utile per stare bene con se stessi prendendosi cura del territorio, e che consiste nella raccolta dei rifiuti mentre si pratica una camminata all’aria aperta. A questo proposito, Livigno fornirà gli Active Hotels e i centri di informazione turistica di un kit per la raccolta dei rifiuti, composto di zaino, guanti e pinza; una volta che i turisti recupereranno i rifiuti lungo il percorso, dovranno solo consegnarli e riceveranno un gadget come premio. A proposito di sentieri escursionistici resta confermato il programma Check&Go, il modo tech semplice e veloce per scoprire le gemme nascoste del territorio garantendo così il rispetto del naturale distanziamento offerto dai molteplici sentieri del Piccolo Tibet. Scansionando un QRcode posto su un pannello all’ingresso di ogni sentiero, gli escursionisti possono fare il check-in, permettendo a chi si sta apprestando a partire, di consultare l’App My Livigno e la pagina ufficale livigno.eu/check-and-go per verificare in qualunque momento l’affluenza dei percorsi e scegliere quello meno frequentato.



Mountain bike - Gli appassionati di mountain bike potranno divertirsi su oltre 3200 km di sentieri e percorsi mappati GPS, tutti da pedalare, adatti a qualsiasi livello e difficoltà. Grazie al Bike Pass Livigno i biker possono accedere a tutti gli impianti di risalita dotati di trasporto mtb con un’unica tessera. Una versione estiva dello skipass, che permette agli appassionati di risalire liberamente in quota su entrambi i versanti, scendere nel bikepark e divertirsi senza limiti scegliendo tra i numerosi trails appositamente tracciati e mappati per le mtb. Fino al 10 giugno è possibile usufruire della Prevendita Bike Pass: verranno messe in vendita online le tessere plurigiornaliere del Bike Pass Unico Livigno con uno sconto del 10%, le tessere avranno data libera e saranno valide per tutta la durata della stagione. Il prossimo 12 giugno riapriranno il Bike Skill Center e il Mottolino Bike Park, il 26 giugno sarà invece il turno di Mountain Park Carosello 3000 ed il primo luglio la Mountain Area Sitas: attrezzati con moderni ed efficienti impianti di risalita, collegano il centro del paese alle vette più suggestive di Livigno, permettendo di raggiungere i diversi sentieri per biking, hiking, e running.



Livigno family-friendly - Anche per le famiglie l’offerta di Livigno è ricca di attività ricreative divertenti pensate per intrattenere i piccoli ospiti. Da non perdere, i percorsi di abilità del Bike Skill Center con passerelle di legno, salti, dossi e percorsi studiati su terra da sperimentare insieme ai coach, il corso ""via le rotelle", per imparare a padroneggiare le due ruote con l’aiuto di istruttori qualificati, e il corso "ready to ride per affrontare insieme ai coetanei e al coach veri e propri sentieri di montagna. Pensato per insegnare ai più piccini le fondamenta della MTB è stato istituito il corso "prime pedalate", in cui potranno scoprire i primi segreti della mountain bike e scoprire la vallata di Livigno grazie ad uscite lungo la pista ciclabile.



Divertimento nella natura - Per divertirsi in sintonia con la natura, a Livigno è possibile cimentarsi con i percorsi avventurosi di Larix Park tra funi, carrucole e liane per "volare" da un albero all’altro; e Avventurando in Val delle Mine, un’attività divertente da fare esclusivamente accompagnati dalle Guide Alpine in un mix di trekking, lungo il bellissimo sentiero della Val delle Mine, e attività adrenaliniche adatte anche ai bambini dagli otto anni in su. A Livigno non mancano le aree gioco come il Kinder Club Lupigno, completamente dedicato ai più piccini per sperimentare, stimolare la creatività e trovare nuovi amici tra laboratori di danza e ballo, attività manuale con pasta di sale e didò, e giochi di squadra all’aperto. Anche alla stazione a monte di Carosello 3000 è attiva la Kids Adventure Area: uno spazio gioco per il divertimento dei più piccoli dove i bambini possono divertirsi all’aria aperta e nello stesso tempo stimolare le loro abilità motorie.



Aquagranda - Per trascorrere una giornata di relax, il Centro Aquagranda è il luogo ideale dedicato a sportivi professionisti ma anche amatori e famiglie, dove allenarsi ma anche recuperare le energie e ritrovare il proprio equilibrio. Fanno parte di Aquagranda, l’area Fitness&Pool, dotata di piscina semiolimpionica da 25m, sede degli allenamenti di Federica Pellegrini e della Nazionale Italiana di nuoto, qui sarà presto aggiunta la piscina olimpica con vasche di 50 m, che sarà completata nel 2022; l’area Run&Play inaugurata lo scorso anno e dedicata a tutti gli atleti che scelgono Livigno per i loro allenamenti in altura; l’area Slide&Fun con scivoli e attrazioni a contatto con l’acqua per il divertimento dei piccoli ospiti; l’area Wellness&Relax con piscina, panche idromassaggio, piscina di acqua salata, bagno turco, bio sauna, sauna finlandese 90° per rituali Aufguss, ma anche area di raffreddamento con ghiaccio e pozzo freddo, percorso Kneipp, cabine massaggi per trattamenti e scrub; l’Area Health&Beauty per la cura del proprio corpo e macchinari moderni targati Globus e Kineo per i trattamenti di elettroterapia, elettrostimolazione, ultrasuoni, magnetoterapia applicati a sedute riabilitative di fisioterapia, e in ambito estetico. Infine l’area Bar&Bistrot: collegata con grandi vetrate direttamente all’area Slide&Fun, porta in tavola piatti sani e genuini, realizzati con materie prime di qualità.



Per maggiori informazioni: www.livigno.eu