A La Thuile per sciare e rigenerarsi sul Monte Bianco

La Thuile ha anche il vantaggio di essere raggiungibile in pochi minuti dall’autostrada e dunque facilmente accessibile; tutto questo mantenendo e preservando le caratteristiche del luogo di montagna isolato e disconnesso dalla frenesia della quotidianità. Sicuramente un angolo delle Alpi che, come pochi altri, è in grado di trasmettere l’energia propria della montagna, favorendo un rapido riequilibrio psico-fisico.



Alleati della natura - Le vette di La Thuile sono accessibili agli appassionati di sport sulla neve desiderosi di stringere un’alleanza più stretta con la natura, unendo l’attività fisica alle molte occasioni di contemplazione e di vita all’aperto utili per rigenerarsi e ritrovare il perfetto equilibrio psico-fisico. Una vera terapia benefica per corpo e mente. E dall’11 dicembre sarà anche possibile spingersi oltre confine e scoprire il versante francese del comprensorio di La Thuile. Dallo sci alpinismo al freeride, dallo snowkite all'eliski (quest'ultimo solo con guida alpina) per scoprire l’aspetto wild della catena del Monte Bianco, dallo sci nordico alle ciaspolate: tutto possibile a la Thuile.



Tra Italia e Francia - Oltre al vasto comprensorio sciistico internazionale Espace San Bernardo che collega La Thuile con La Rosière in Savoia (FR) - 152 km di piste per tutti i gusti e livelli, ideale per ricaricare le energie - a La Thuile propone una serie di alternative allo sci che permettono di vivere la montagna con i suoi silenzi e i suoi ritmi, osservare panorami straordinari, passeggiare nei boschi e conquistare le vette passo dopo passo. Che tu preferisca un’attività più ‘rilassante’ o uno sport estremo, le vacanze a La Thuile regalano energia pura e forti emozioni.



Specialità gastronomiche - Una vacanza rigenerante in occasione delle prossime festività che ti porta alla scoperta delle specialità della gastronomia valdostana, vere e proprie eccellenze come Fontina, Fromadzo, Lard d’Arnad e Jambon de Bosses, da gustare durante un itinerario del gusto. Queste le specialità protagoniste di ‘Mattinata D.O.P. Sapori di montagna’, iniziativa promossa dal Ristorante Les Granges, a La Thuile, che viene riproposta anche questo inverno con quindici appuntamenti tra dicembre 2021 e marzo prossimo. Il programma prevede la visita alla Grotta delle Fontine, in zona Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme.



