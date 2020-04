Nel selvaggio West sulle tracce della serie "Yellowstone"

La valle si trova nel versante sud occidentale del Montana. Nei suoi circa 150 km si trovano piccole comunità montane, le montagne Sapphire e Bitterroot e il pescosissimo fiume Bitterrott. La sola Bitterroot National Forest comprende quasi 650.000 ettari ed in ogni direzione si punti lo sguardo si vedono montagne e canyon con una quantità impressionante di sentieri che attendono di essere esplorati.



Calamity Jane - Ogni piccola comunità conserva il suo segreto. Florence che fu fondata dagli Irlandesi, fu centro ferroviario di smistamento del grano; Hamilton che cela la memoria dell’eroina del West Calamity Jane. Connor sede della prima stazione dei ranger negli Stati Uniti e del più vecchio pino Ponderosa della zona; Sula che conserva il sacro “medicine tree,” di oltre 400 anni, fonte di molteplici leggende e rituali indiani.



Un ranch capolavoro - E’ proprio Darby il fulcro di molteplici scene della serie televisiva, grazie al Chief Joseph Ranch a meno di 2 km a sud della comunità, lungo lo splendido fiume Bitterroot River, pullulante di trote. E’ stato immortalato su riviste di grido, Architectural Digest, American Log Homes, Barns of Montana, giusto per citarne alcune. Nel 1914, ispirando i suoi architetti alle recenti costruzioni dell’ Old Faithful Inn nel Parco Nazionale di Yellowstone e dei lodge in corso d’opera al Glacier National Park, il tycoon dell’Ohio William Ford, inizia la costruzione di una delle più notevoli arhitetture del West, con tronchi d’albero e pietre locali: il Ford-Hollister Lodge.



Il capo dei Nasi Forati - A questa struttura si aggiungono tre massicce stalle per ospitare il suo caseificio, sostituendo ai meleti un grande allevamento di vacche Holstein, il più grande ad ovest del Mississippi. Dopo la morte di Ford nel 1935, May Ford e le figlie Phyllis e Billie Ann, aprono e gestiscono uno dei primi guest ranch del West. Successivamente negli anni ‘50 il ranch venne venduto e il nuovo proprietario gli cambia il nome in Chief Joseph Ranch, in onore di Capo Giuseppe, il grande condottiero capo della tribù dei Nasi Forati, Nez Percè e della storia che lo legava a questo luogo. Infatti, la proprietà ove si trova il ranch sorgeva nelle terre occidentali abitate dalla tribù Salish da centinaia di anni.



Il ranch dei Dutton - Oggi proprio questo ranch è diventato la dimora fittizia della famiglia Dutton nella serie TV Paramount, “ Yellowstone”. Il Lodge è una vera e propria icona rappresentativa del Western Montana di 102 anni fa. Chief Joseph Ranch dispone di due bungalow di tronchi d’albero in stagione estiva, completamente attrezzati ed autonomi, con cucina e un grill all’aperto. Non esiste alcun ristorante presso il ranch e l’aeroporto più vicino è quello di Missoula, distante 100 km.



Per maggiori informazioni: www.greatamericanwest.it