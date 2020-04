Arditi e avveniristici, gli edifici che ci proiettano nel futuro

Ospitano uffici, teatri o semplici abitazioni; si trovano in tutto il mondo, soprattutto in Oriente. Ammirando questi edifici sembra di fare un tuffo nel futuro. Non manca qualche testimonianza che risale addirittura allo scorso secolo, ma con linee così moderne da essere ancora attuali e rivoluzionarie, segno della genialità dei loro progettisti e della loro capacità di immaginare il futuro.

MARAYA CONCERT HALL, ALULA, ARABIA SAUDITA – Situato ad AlUla, una provincia dell’Arabia Saudita nord-occidentale, questo gigantesco parallelepipedo riflettente è entrato pochi giorni fa nel Guinness World Records™ come edificio a specchi più grande del mondo. La parola “Maraya” in arabo significa appunto specchio: l’edificio ha ricevuto l’appellativo di “meraviglia riflessa” grazie alle grandi superfici riflettenti applicate a tutta la struttura, nella quale si può così ammirare il grandioso paesaggio naturale che lo circonda. È alto 26 metri e ospita una sala concerti da 500 posti. Il rivestimento a specchi raggiunge i 9740 metri quadri di superficie.



BURJ KHALIFA, DUBAI, EMIRATI ARABI – Ammirandolo da lontano sembra un gigantesco razzo pronto al decollo: raggiunge la folle altezza di 828 metri ed è l’edificio più elevato del mondo, con un significativo margine di vantaggio rispetto a qualsiasi altro. Oltre a quello per altezza detiene svariati altri record, ad esempio è l’edificio con più piani al mondo (163), è servito dagli ascensori più veloci e ospita la moschea più alta del pianeta, situata ai piani numero 76-77.



NORWAY OSLO EQUINOR, OSLO, NORVEGIA - L'edificio non è visitabile all'interno perché è la sede della Statoil Company norvegese. In questo edificio dalla forma curiosa, dalle bizzarre prospettive e dai molteplici punti di osservazione lavorano oltre 2400 dipendenti della compagnia petrolifera.



ROBOT BUILDING, BANGKOK, THAILANDIA – Questo bizzarro edificio, situato nel distretto economico della città, risale agli anni Ottanta del secolo scorso e ospita la sede della United Overseas Bank's Bangkok. Progettato da Sumet Jumsai, l’edificio voleva mostrare fin dal primo sguardo la vocazione informatica di questo istituto bancario, con una sede che si richiama direttamente ai robot. La costruzione è stata completata nel 1986.



GIANT EGG THEATRE, PECHINO, CINA – Come dice il suo stesso nome, questo avveniristico teatro riproduce la forma di un uovo gigante e ospita il National Centre for the Performing Arts. Comprende un teatro, una sala da concerto e un teatro lirico. L’Uovo Gigante sorge davanti a un laghetto artificiale e si estende sott’acqua per una trentina di metri. E’ stato progettato dall’architetto Paul Andreu e costruito tra il 2001e il 2007.



ARTSCIENCE MUSEUM, MARINA BAY SANDS, SINGAPORE - L' ArtScience Museum è un sito museale situato all'interno del resort integrato di Marina Bay Sands nella zona centrale di Singapore. La struttura dell'edificio è ispirata al fiore di loto ed è stato progettato dall'architetto israelo-canadese Moshe Safdie. La sua costruzione è stata completata nel 2011.



HIGH-HEEL WEDDING CHURCH TAIWAN- Questa bizzarra costruzione che riproduce la forma di una scarpa a tacco alto si trova nella città di Budai, a Taiwan. La costruzione è stata completata e aperta nel 2016; ospita una chiesa, alla quale è stato riconosciuto il Guiness World Record come "chiesa a forma di scarpa a tacco alto più grande del mondo".



FLATIRON-BUILDING, MANHATTAN, NEW YORK - Il Fuller Building, meglio noto come Flatiron Building, con i suoi 86,9 metri di altezza nel momento in cui fu completato era uno degli edifici più alti di New York. Le sue forme e la sua modernità sono sorprendenti, dato che è stato inaugurato nel lontano 1902.La sua curiosa forma triangolare gli è valsa l'appellativo di "ferro da stiro".



F&F TOWER, PANAMA – Conosciuta fino a qualche tempo fa con il nome di Torre della Rivoluzione, si tratta di uno degli edifici più alti di Panama e probabilmente del suo grattacielo più curioso, per la sua forma strettamente attorcigliata su se stessa. Alto 252 metri, è stato costruito tra il 2008 e il 2011 ed è utilizzato per ospitare uffici commerciali



WALT DISNEY CONCERT HALL, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA – Questo iconico edificio dalle architetture sinuose e ultramoderne, disegnato da Frank Gehry, ospita la Walt Disney Concert Hall. L'edificio è stato inaugurato il 23 ottobre 2003 e ospita una sala con 2265 posti a sedere realizzati da Poltrona Frau. E’ sede della Los Angeles Philharmonic Orchestra e dell’omonima corale.