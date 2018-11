Viaggi del gusto: le mete più amate dalle buone forchette

Si sceglie di andare in vacanza anche per assaggiare le squisitezze del luogo, che sopratutto in Italia non mancano di certo. E da uno studio recente risulta che l’Umbria è ancora una volta la regione italiana più apprezzata dai buongustai sia italiani sia stranieri. Mentre gli italiani all'estero si sono innamorati della cucina asiatica.

L'inchiesta, promossa da Tripadvisor, prende in considerazione i punteggi medi di recensioni e opinioni degli utenti, comparandoli anche a quelli dello scorso anno, per mettere in evidenza le tendenze dei gusti gastronomici dei viaggiatori. Ma è interessante anche il giudizio degli italiani sull'offerta gastronomica dei paesi all'estero, in cui stravince la cucina asiatica.



Italia mon amour - Anche nel 2018 il mondo della ristorazione italiana ha raccolto un generale apprezzamento da parte dei viaggiatori stranieri, leggermente più alto di quello degli italiani, che confermano la loro severità verso la propria offerta gastronomica, sorpassata solo dai finlandesi e seguita dagli spagnoli anche se tutti alla fine ganno comunque dato un ottimo punteggio all'Italia. La nazione che apprezza invece di più la cucina italiana sono gli Stati Uniti. Anche per gli italiani l'Umbria si conferma regina della cuina dicasa nostra.



E gli italiani all'estero? - Analizzando i punteggi medi dati dai viaggiatori italiani ai ristoranti nel mondo, una chiara e crescente preferenza è data all'Asia, ancor più del 2017. Le sole nazioni al di fuori del continente asiatico sono in Europa: Islanda (ottava) e Irlanda (decima).



Ma ecco la classifica dei Paesi che apprezzano particolarmente la cucina italiana.

1. Stati Uniti

2. Slovacchia

3. Ucraina

4. Russia

5. Canada

6. Albania

7. Polonia

8. Brasile

9. Bulgaria

10. Romania



Regioni più apprezzate dai viaggiatori italiani per la loro offerta gastronomica

1. Umbria

2. Basilicata

3. Toscana

4. Calabria

5. Trentino Alto Adige



Regioni più apprezzate dai viaggiatori stranieri per la loro offerta gastronomica

1. Umbria

2. Toscana

3. Molise

4. Basilicata

5. Trentino Alto Adige