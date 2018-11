Vacanze trendy 2019: avventure e antiche civiltà

Anche se nell'immaginario dei futuri turisti la Tunisia, meta in fondo tradizionale, sta andando forte con un 400% di aumento di prenotazioni per una vacanza nel 2019, nella classifica stilata da Volagratis.com trionfano le destinazioni insolite. Dal Turkmenistan alla misteriosa Giordania, dall'Algarve portoghese alla caucasica Georgia ecco dodici destinazioni trendy. Ecco le dodici vacanze più gettonate della classifica Travel Trends 2019.



1. Tunisia (+400% rispetto al 2017) - In cima alla Top 12 di Volagratis.com quest’anno c’è la Tunisia, una destinazione dalle mille opportunità. Da non perdere: El Haouaria, piccolo paese dedicato all’arte della falconeria. Ogni anno si svolge il festival della falconeria, per ammirare i rapaci in volo.



2. Maldive (+180% rispetto al 2017) - Continua a crescere anno dopo anno l’interesse per le Maldive, con il loro mare cristallino e le barriere di corallo. Da non perdere: la battigia dell’isola Vaadhoo, che di notte si tinge di un blu scintillante per via della bioluminescenza del fitoplancton.



3. Barbados, Caraibi (+167% rispetto al 2017) - Medaglia di Bronzo per le Barbados, angolo di paradiso nel Mar dei Caraibi. Da non perdere: Harrison’s Cave, detta anche “Sala di Cristallo”. Si tratta di meravigliose grotte nel distretto di St Thomas con stalattiti e stalagmiti, ruscelli, laghi e cascate.



4. Algarve (+155% rispetto al 2017) - Chilometri di splendida costa: è Algarve, la regione più a sud del Portogallo. Da non perdere: ad Algarve si ha l’imbarazzo della scelta tra i tour gastronomici alla scoperta dei prodotti e dei vini del territorio, in particolare le pregiate varietà di Vinhos Verdes e Vinhos Verdes Alvarinho.



5. Mozambico (+150% rispetto al 2017) - Nel 2019 dedicatevi ad un viaggio nell’Africa più autentica volando in Mozambico. Da non perdere: Maputo, dove moderni grattacieli convivono con l’architettura coloniale.



6. Turchia (+100% rispetto al 2017) - Dalla Basilica di Santa Sofia di Istanbul, ai siti archeologici: impossibile resistere al fascino della Turchia. Da non perdere: vedere l’alba dalla mongolfiera, tra i camini delle fate di Goreme, in Cappadocia.



7. Polonia (+96% rispetto al 2017) - Destinazione ideale per ogni momento dell’anno, dai city break alla settimana bianca. Da non perdere: le miniere di sale di Wieliczka, al cui interno si trova anche una stazione termale con un centro benessere sotterraneo, dove praticare trattamenti per le vie respiratorie.



8. Egitto (+90% rispetto al 2017) - Un salto indietro nel tempo di 5mila anni? In Egitto sarà difficile distinguere tra mito e storia. Da non perdere: un giro nel coloratissimo mercato di Assuan, famoso per la produzione artigianale delle essenze e dove si trovano pietre preziose o altri oggetti unici.



9. Turkmenistan (+67% rispetto al 2017) - Tra le sorprese dei Travel Trends 2019 individuati da Volagratis.com spunta il Turkmenistan, per viaggiare in posti insoliti e lontani dal turismo di massa. Da non perdere: a Karakum c’è la Porta dell’Inferno, un enorme cratere incendiato, causato da una perforazione effettuata durante gli scavi per cercare petrolio.



10. Perù (+41% rispetto al 2017) - Da non perdere: una passeggiata lungo la spettacolare Vinicunca, la Montagna Arcobaleno con rocce colorate a strati con i sette colori dell’iride.



11. Caucaso (+30% rispetto al 2017) - Tra Asia ed Europa, tra montagne e Mar Caspio: quella del Caucaso è una regione ricca di tradizioni e culture che si fondono tra loro. Da non perdere: l’area archeologica di Gobustan, dove sono state individte 60.000 incisioni rupestri.



12. Giordania (+20% rispetto al 2017) - I selvaggi paesaggi di Wadi e l’antica città di Petra sono solo alcuni dei motivi per i quali la Giordania conquisterà tutti i viaggiatori del 2019. Da non perdere: la cittadella di Al-Karak, il più importante castello della Giordania: domina la città di Al-Karak e la valle del Giordano.