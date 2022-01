Tripadvisor, le destinazioni di tendenza 2022: Maiorca al top

Ci sono destinazioni famose e altre meno note, ma dalle quali i viaggiatori si sentono particolarmente attratti e incuriositi: anche in questo periodo in cui gli spostamenti sono ancora difficoltosi, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, la voglia di viaggiare non conosce confini. Tripadvisor , la grande community mondiale di viaggiatori, rende note le destinazioni più richieste, in una classifica mondiale che, quest’anno, non vede alcuna destinazione italiana nelle prime venti posizioni. Sul podio Maiorca , nelle Isole Baleari (Spagna), seguita da Il Cairo (Egitto) e da Rodi, l’isola greca del Dodecaneso .

1 Maiorca – La più grande delle isole Baleari, situata di fronte alla costa spagnola, Maiorca è molto apprezzata per le sue belle spiagge e insenature, e per la sua natura lussureggiante, tra montagne e campagna costellata di mandorli e oliveti e punteggiata di pittoreschi villaggi.

2 Il Cairo, Egitto - Il fascino di una città culla della civiltà e insieme grande metropoli: la capitale dell'Egitto non manca di affascinare i viaggiatori con i suoi mille minareti. Attenzione però: la situazione politica che si è sviluppata successivamente alla compilazione della classifica richiede particolari cautele. Prima di programmare un viaggio è opportuno prendere in considerazione i rischi e monitorare gli avvisi di viaggio del governo italiano.

3 Rodi, Grecia – È la più grande delle dodici isole che compongono il Dodecaneso e si trova nell'area esterna dell'Egeo. Il nucleo storico della città è medievale e ben conservato, mentre chi ama il mare trova una vasta scelta di spiagge e calette suggestive.

4 Tulum, Messico - Un complesso archeologico maya di grande bellezza, direttamente a picco sul mare: l'ex città fortificata fu una delle ultime a essere costruite dai Maya e il sito archeologico è molto ben conservato. Da non perdere El Castillo, il Tempio degli affreschi e il Tempio del Dio discendente. Un tuffo nel mare turchese ai piedi del sito è un'esperienza da non perdere, così come l'esplorazione del fiume sotterraneo sotto una volta di stalattiti nelle sacre caverne del LabnaHa Eco Park.

5 Dubrovnik, Croazia - Questa bella città croata è risorta dopo le devastazioni subite durante la guerra degli anni 90. Arrampicata tra il Mar Adriatico e le Alpi Dinariche, Dubrovnik è ricercata per l'interesse della destinazione e per i prezzi abbordabili. Il centro storico pedonale, in particolare, è molto apprezzato dai viaggiatori.

6 Ibiza, Isole Baleari - Il suo nome in spagnolo antico significa "divertiti fino allo sfinimento" e l'isola tiene fede al suo nome: si conferma infatti come una delle destinazioni europee preferite per chi cerca una intensa vita notturna. Ibiza offre però anche oltre 150 chilometri di costa con moltissime spiagge e un centro storico patrimonio Unesco.

7 Natal, Brasile – Natal è una delle più belle città del Brasile nord orientale. Offre spiagge meravigliose, tempo bello e clima caldo tutto l’anno. Perfetta per una vacanza rilassante tra paesaggi da cartolina.

8 Arusha, Tanzania - Il richiamo ancestrale dell'Africa trova risposta in questa città situata in una posizione strategica nella Great Rift Valley che la rende una base perfetta per gli amanti di safari e scalate del Kilimangiaro.

9 Goreme, Turchia - Questa celebre città intagliata nella roccia vulcanica, Goreme è la via d'accesso al Goreme National Park, con i suoi celeberrimi pinnacoli rocciosi e le sue spettacolari chiese rupestri del X e dell'XI secolo. Il sito è Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

10 - Santorini, Cicladi, Grecia - Un'isola scintillante e unica nel suo genere. Celebre per il vulcano nero di Perissa e le sue spiagge favolose, tra cui la celebre Spiaggia Rossa, l'isola offre ai visitatori lo splendido sito archeologico di Akrotiri, panorami straordinari e i tramonti considerati tra i più romantici al mondo. Si può godere anche di una cucina eclettica, gallerie interessanti, una fervida vita notturna e vini eccellenti.

Completano la classifica:

11. Paraty, Brasile

12. Aruba

13. Spalato, Croazia

14. Playa del Carmen, Messico

15. Isole Hawaii, Hawaii

16. Luxor, Egitto

17. Repubblica Dominicana

18. Charleston, Carolina del Sud

19. St Martin / St Maarten

20. Atollo di Male Nord, Isole Maldive