Tokyo: l Oriente più cool, tra antico e moderno

Che si amino quartieri illuminati da insegne al neon o si cerchi la pace della natura, Tokyo è la città più stimolante del Giappone. Tokyo offre proprio di tutto: dalla proposta culturale a quella gastronomica, senza dimenticare esperienze di shopping impareggiabili e strutture architettoniche che lasciano senza fiato, la città del Sol Levante è sempre pronta a stupire i propri visitatori con effetti a sorpresa.



Il museo della storia - L’Edo Tokyo Museum, situato nell’area di Ryogoku, è l’indirizzo ideale per immergersi nella storia della capitale giapponese; l’edificio, inaugurato nel 1993, offre l’opportunità di ripercorrere la lunga evoluzione subita dal tessuto urbano attraverso mostre e una collezione di oltre 590.000 pezzi. Il museo, che custodisce la grande eredità culturale della destinazione, sorprende con il forte contrasto tra il percorso museale, scandito da usanze e oggetti d’altri tempi, e le forme contemporanee e minimaliste dell’architettura esterna.



Il museo della modernità - Dall’altra parte della città, nel quartiere di Minato, il National Art Center apre invece le porte della Tokyo moderna. Il polo museale, inaugurato nel 2007, è dislocato su oltre 14.000 metri quadrati dove dodici sale interne e tre open-air exhibition areas ospitano mostre temporanee e danno spazio a gruppi di artisti contemporanei. La struttura è in perfetta sintonia con l’ambiente circostante, ampi spazi e un perfetto equilibrio tra interno ed esterno caratterizzano gli spazi progettati dall’architetto Kisho Kurokawa – famoso per aver ideato un’ala internamente dedicata a Van Gogh all’interno del museo di Amsterdam. Un’altra delle attrazioni è il celebre Ragno di Maman, che misura 9 metri di altezza e 10 metri di larghezza, si trova nel cuore pulsante di Roppongi Hills.



Il teatro Kabuki - Cultura e contrasti continuano ad essere i grandi protagonisti anche nel caso del Tokyo International Forum nel quartiere di Marunouchi e del Teatro Kabuki-za nell’area di Ginza, importanti attrazioni della città a pochi passi l’una dall’altra. Rispettivamente un modernissimo centro congressi e un teatro che richiama il fascino secolare del Giappone, offrono l’opportunità di toccare con mano la stimolante atmosfera culturale che la città. Impossibile perdere l’opportunità di assistere ad un tradizionale spettacolo kabuki. Consigliata da ogni guida, la performance è considerata una forma di intrattenimento popolare che guida i locali e gli stranieri attraverso la quintessenza del Giappone attraverso un incastro perfetto di canto, musica, costumi e scenografie coloratissime.



Il lusso e la moda - Ma Tokyo è anche tendenza e uno dei templi indiscussi del lusso e della moda a Tokyo è sicuramente il Ginza Six. Considerato il più grande distretto commerciale che si affaccia su Ginza – l’equivalente di via Montenapoleone a Milano e la 5th Evenue a New York - , l’edificio ospita ben 240 negozi. Un altro indirizzo cool per tutti gli amanti del fashion è Prada Aoyama Tokyo, un edificio progettato da Erzog & de Meuron nel quartiere di Aoyama in grado di unire estetica e funzionalità. Qui gli articoli delle nuove collezioni vengono esposti in alcuni dei sei piani situati all’interno di una delle costruzioni architettoniche più audaci della città.



L’ottima birra giapponese - Che Tokyo sia una città in continua evoluzione lo testimoniano anche i suoi edifici. È difficile infatti non rimanere stupiti dall’Asahi Super Dry Hall, che svetta lungo la linea dell’orizzonte nell’area di Asakusa e caratterizza la capitale giapponese. Lungo la riva del fiume Sumida, l’edificio è oggi la sede della Asahi - una delle più celebri birre giapponesi al mondo – ed è anche l’indirizzo perfetto dove concludere una giornata sorseggiando una birra ghiacciata “sulle nuvole”. Al 22° piano, infatti, il bar Asahi Sky Room permette di rilassarsi e, meteo permettendo, di godere di un panorama ineguagliabile sulla città e ammirare il vulcano Fuji in lontananza.



Ogni viaggio a Tokyo non può mancare però il Palazzo Imperiale. Nascosto tra avveniristici grattacieli e le piante di ciliegio del quartiere di Chiyoda, il palazzo conserva tutto il fascino del periodo Edo e rende tangibile la particolare atmosfera tipica della città di un tempo. Considerato una delle principali attrazioni della capitale giapponese, il castello ospita ancora oggi l’imperatore del Giappone (Narohito, da poco in carica) e consente di fare un tuffo nelle tradizioni locali.



