Giappone: Nagasaki, perla tra Oriente e Occidente

Il centro di Nagasaki rivela un pittoresco passato mercantile, chiese, santuari e templi ricchi di fascino, una gastronomia di qualità che mescola Oriente a Occidente: e tutto questo intorno a un porto incantevole.



Nagasaki, bella di notte - Tra le caratteristiche principali della città il paesaggio, la compenetrazione tra terra e mare e la corona di cime che la circondano. Nagasaki si è guadagnata nel 2012 il riconoscimento come una delle tre più belle visioni metropolitane notturne al mondo. Il suo skiline si può godere da tre punti ideali: il Monte Inasa, il Monte Nabekanmuri, la Casa e Giardino di Glover, patrimonio UNESCO famose per la raffinata architettura europea e i meravigliosi giardini.



Influenze cinesi - Nella parte settentrionale della città punto d’interesse è il tempio Suwa Jinja in stile cinese, caratterizzato da uno splendido panorama; sempre in stile cinese il Kofuku-ji risale al 1620 e possiede un notevole valore architettonico e storico. Questo tempio è al centro del Festival delle Lanterne che si conclude presso un altro complesso religioso, il Sofuku-ji nello stile della dinastia Ming.



Al centro della Bomba - Certo, la visita ai teatri della devastazione atomica è d’obbligo: Urakami, epicentro dell’esplosione, è oggi un borgo tranquillo. A indicare il punto d’impatto della bomba nel Parco dell’Epicentro della Bomba Atomica, una pietra nera liscia e nei paraggi alcune tracce della deflagrazione. Oggi Nagasaki che in passato fu funestata anche da feroci persecuzioni anticristiane, propone due luoghi unici di commeorazione raccordati dal Parco della Pace: uno è il Museo dell’Atomica, commovente rievocazione del tragico evento e ispirazione per un mondo libero dalla minaccia nucleare, l’altro è la Cattedrale di Urakami, originariamente luogo di riunione per i cattolici perseguitati.



Un pezzo d'Olanda in Giappone - I dintorni di Nagasaki sono molto interessanti dla punto di vista paesaggistico e naturalistico, con una curiosità: l’Huis Ten Bosch, il più grande parco a tema del Giappone, situato nella città di Sasebo. La città d’ispirazione olandese si raggiunge con il treno dalla stazione di Nagasaki (circa 1,5 h di viaggio). Oltre ai meravigliosi giardini e ai canali, ‘la città’ è famosa per le illuminazioni artistiche – ‘Kingdom of lights.



Parchi naturali - Due parchi nazionali, Unzen-Amakusa e Saikai, oltre a due parchi regionali e sei parchi prefetturali, rendono la maggior parte del territorio attorno alla città di Nagasaki area protetta. L’area vulcanica di Unzen è un remoto angolo di paradiso: qui si trovano decine di parchi termali immersi in paesaggi vulcanici. Per concludere in relax, si può navigare a bordo della ‘Pearl Queen’ e lasciarsi incantare dalla vista delle 99 isole di Kujukushima all’interno del parco nazionale Saikai.



