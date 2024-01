Giappone: le suggestioni di Tokyo d'inverno

A Tokyo i sakura (fiori di ciliegio) si possono ammirare anche in inverno? Strano ma vero, la risposta è sì.

I paradisi tropicali per un tuffo nel blu

Il New York Times e le destinazioni perfette per il 2024

Parigi, il nuovo Disneyland Hotel per notti da favola

Si tratta del Megurogawa Minna no Illumination, “le luminarie per tutti”, che ogni anno fanno risplendere di luce e colori il tratto di lungofiume tra le stazioni di Gotanda e Osaki, nel quartiere di Shinagawa. Non bisogna però pensare che, con la luce del giorno, Tokyo perda il suo fascino.



La vista del Fuji Le attività possibili, infatti, sono innumerevoli anche d’inverno. Anzi, è proprio questo il periodo in cui i cieli più tersi consentono di ammirare panorami a perdita d’occhio, persino il maestoso Monte Fuji, che dista dalla capitale circa 100 km. Esistono molti punti d’osservazione, come il 46° piano del Palazzo del governo metropolitano di Tokyo, la terrazza Shibuya Sky all’interno del complesso commerciale Shibuya Scramble Square, la Tokyo Tower e la Tokyo Skytree, che, con i suoi 634 metri, offre straordinarie vedute serali della metropoli.

Leggi Anche Il meraviglioso Giappone dei siti Unesco